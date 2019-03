Suicidal: Uspjeh nije novac, već kad si sretan sam sa sobom...

To su pjesme o životu, ljubavi, odrastanju nakon rata. To je život bez uljepšavanja, zapravo život mlade osobe u velikom gradu. To je album o želji za uspjehom. Kaže tako zagrebački reper Matej Dučkić koji već dugo godina djeluje na zagrebačkoj hip hop sceni pod imenom Suicidal. A 16. ožujka promovirat će album 'Jedino što znam'.

Foto: PROMO

Počevši karijeru davne 2001 godine, Suicidal je kroz godine učvrstio ime na zagrebačkoj hip hop sceni kroz brojna freestyle natjecanja, demo snimke, nastupe i suradnje s brojnim regionalnim izvođačima. Za sebe kaže da ga je hip hop izgradio jer je na njemu i odrastao.

- Najgore je kad digneš ruke od sebe. Odustaneš od svojih snova. Nije uspjeh samo novac. To je obitelj, prijatelji... Uspjeh je kad si sretan sam sa sobom - kaže Matej koji u pjesmama dosta kritizira i društvo u kojem živimo i najavljuje skori izlazak singla s albuma na kojem će mu se pridružiti i Marko Lastić Nered.

Foto: PROMO

Promocija albuma 'Jedino što znam' obilježit će se live nastupom i hip hop partyjem 16. ožujka u klubu Boogie. Na bini će se Suicidalu pridružiti i gosti na albumu - legendarni General Woo i Target, zagrebački reperi Khan, Ropez i Adnan, te mlada pjevačica Jessica Atlić McColgan, pobjednica showa 'Zvijezde'. Za selekciju najbolje hip hop, RnB, dancehall i trap glazbe na after partyju koncerta zadužen je DJ Brc.

