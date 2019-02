Šumadinac je internetski hit: Preživio sam tri kliničke smrti

Zoran Petrović Šumadinac podigao je 'prašinu' na internetu pjesmom 'Autotune' koju je za mjesec dana pregledalo više od sedam milijuna ljudi. Mnoge je nasmijao specifičnim plesnim pokretima, a stihovi 'Donosim odluke da plivam sad kroz oblake, tako u nedogled, tako u nedogled...' zaživjeli su kao internetska šala.

Srpski pjevač pop-folka iz Gornjih Milanovca najavio je početkom tjedna dolazak u Zagreb gdje će u petak nastupati u noćnom klubu Ritz.

Osim što se bavi pjevanjem, Šumadinac se predstavlja i kao ezoteričar i parapsiholog. Ljude, kako kaže, liječi magijom, čisti im aure i predviđa budućnost, a te moći donijele su mu, tvrdi, njegove tri kliničke smrti koje je preživio i svjetleći ljudi koje je tom prilikom vidio.

- Mogu čitati sudbinu, vidim bolesti, ali i utjecaj magije, nakon čega iscjeljujem molitvama, tamjanom, bosiljkom i amajlijama. Dovoljni su mi fotografija i datum rođenja, jer mogu pomoći i na daljinu. Preko aure se može otkriti da li osoba pati od neke bolesti, i to prije nego što se jave simptomi - napisao je Zoran na svom web portalu. Dodao je kako su mu liječnici znali slati pacijente jer nisu mogli uspostaviti pravu dijagnozu.

- Mogu predvidjeti nečiju bolest i pet do sedam godina unaprijed. Osjećam to sa svakim čovjekom kojeg sretnem. Zbog toga su me proglasili 'živim skenerom Balkana' - rekao je Petrović za Telegraf.rs, a na pitanje tko ga je to proglasio odgovorio je 'ezoteristi'.

U svojoj 'Božjoj apoteci' Šumadinac prodaje 'tamni med' za kojeg tvrdi da 'isključuje rizik svih malignih oboljenja', 'kapi života' koje 'u potpunosti umanjuju sva maligna oboljenja' i druge preparate za čišćenje organizma i uništavanje celulita.

Osim 'Autotunea', Zoran još pjeva 'Tjeraš me na grijeh', 'Magija' i 'Alo' s reperom MC Stojanom (35).

