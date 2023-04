Sunčana je pobijedila četvero lovaca i osvojila 15.000 eura

Još jedna odlična epizoda, komentirali su gledatelji nakon nedjeljne 'Superpotjere'. Šibenčanin Branimir Renje je otvorio emisiju. On je još u prethodnoj epizodi odlučio igrati protiv četvero lovaca za 15.000 eura. Krenuo je odgovarati, izgubio koncentraciju, ponovno se sabrao, no ne i dovoljno brzo za pobjedu.

Foto: HRT

Zagrepčanka Ana Kolobarić u prvom krugu osvojila je 2000 eura, a zatim se borila sa svih pet lovaca za 30.000. Na nekoliko pitanja je predugo čekala, a na kraju nije shvatila da je pitanje upućeno njoj te su je lovci nadigrali za 31 sekundu.

Foto: HRT

Božidar Grgur Drmić iz Zagreba, kako je rekao, došao je po vječnu slavu. U prvom krugu osvojio je 2000 eura, a onda se borio sa svih pet lovaca za 25.000 eura uz osam sekundi prednosti. Jako je dobro počeo igru, no ipak je to za njega bio prevelik zalogaj. Lovci nisu posustali i na kraju su im preostale 24 sekunde.

Foto: HRT

Sunčana Orešić iskusna je kvizašica koja je sudjelovala i u Potjeri (kad su lovci bili Krešo i Mladen, kojeg je pobijedila) i na kvizu "Tko želi biti milijunaš?". U prvom krugu Superpotjere osvojila je 2.000 eura. Netočno je odgovorila na zadnje, peto pitanje.

Foto: HRT

Molekularna biotehnologinja koja radi u struci odlučila je igrati protiv četvero lovaca - Svena Marcelića, Morane Zibar, Krešimira Sučević Međerala i Deana Kotige, za 15.000 eura i s 15 sekundi prednosti. Odbila je ponudu Mladena Vukorepe da igra sa svih pet lovaca za 30.000 eura jer "nije baš toliko hrabra, odnosno luda". U drugom krugu Sunčana nije znala da je Titicaca najveće jezero u regiji Altiplano, da je J.B. van Helmont ugljikov dioksid nazvao plinom iz drveta kad ga je dobio gorenjem ugljena, te da su Connell i Marianne likovi iz romana Sally Ronney "Normalni ljudi". Tim lovaca na sva je svoja pitanja odgovorio točno, ali bilo je malo zadrške...

Foto: HRT

Nakon napete i izvanredne igre čestitali su joj, a Krešo je ustao i naklonio se.

- Sunčana je do zadnjeg trenutka bila u igri, to je važno. Igrali ste do kraja i tako treba. To je vrhunska koncentracija - dodao je Krešo.

- Obasjali ste nas čim ste ušli. Bilo je hrabro, srčano i isplatilo se - kazala je Morana.

Foto: HRT





- Sekunde su odlučivale. Pohvalio bih, osim velike koncentracije i očiglednog znanja, i optimalni izbor. Uzela je taman ono što je trebala da izvuče najviše. Pokazalo se da s Mladenovim uključenjem to ne bi bilo tako. Sve pohvale. Bravo - poručio je Dean.

- Na kraju svakog meča treba proglasiti pobjednika, podizanjem ruke. Pozdravite pljeskom pobjednicu. Hvala, Sunčana. Uživajte, zaslužili ste - dodao je Joško.

Biotehnologinja koja osim pub kvizova voli i ples i životinje, navela je na početku emisije da bi novac koji osvoji iskoristila za putovanje u egzotičnu zemlju! Zadnji natjecatelj ove nedjelje bio je Zagrepčanin Marko Smiljić, Moranin "kvizni" suigrač. Ona ga je i predstavila, a Joško se "nije želio petljati".

Foto: HRT

- Za prijatelje Smile. Moj kvizni drug u jednoj od najstarijih kviz ekipa u Hrvatskoj, Nižerazredni vratnik. Ekipa koja je svake godine sve starija, lošija i sporija, ali nitko se ne zabavlja kao mi. U Potjeri mu nekako ne ide, zato Marko treba ti ovo predinfarktno stanje zvano Superpotjera - dodala je Morana.

Knjižničar koji radi u struci osvojio je u prvom krugu maksimalan iznos od 2.500 eura odgovorivši točno na svih pet pitanja. U brzopoteznoj igri odlučio se natjecati protiv četvero lovaca - Svena Marcelića, Krešimira Sučević Međerala, Mladena Vukorepe i Deana Kotige, za 15.000 eura uz 15 sekundi prednosti.

Najčitaniji članci