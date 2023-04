Lovci pobijedili, a natjecatelji su otišli kući praznih džepova...

U novom izdanju Superpotjere nastupilo je četvero natjecatelja: Ružica Ćurić, Srećko Kajić, Ana Pašalić i Branimir Renje. Prvih troje nije uspjelo nadigrati tim lovaca te su kviz napustili bez novčanih iznosa. Posljednji natjecatelj Šibenčanin Branimir Renje u prvom krugu osvojio je maksimalan iznos od 2500 eura odgovorivši točno na svih pet pitanja. U brzopoteznoj igri odlučio se natjecati protiv četvero lovaca, no vrijeme je isteklo pa Branimira očekujemo u sljedećoj Superpotjeri.

Ove nedjelje s nama je super tim Sven Marcelić, Morana Zibar, Krešimir Sučević Međeral, Mladen Vukorepa i Dean Kotiga.

- U našoj publici sjedi jako puno natjecatelja i natjecateljica, međutim samo će jedna ustati. Iako joj na osobnoj pišu Sesvete, trebalo bi pisati Adamovec. Ona je Ružica Ćurić, rekao je Joško.

Ružica radi u osnovnoj školi. Profesor je sociologije i povijesti, no trenutno radi kao asistent u nastavi u školi za djecu s poteškoćama u razvoju.

Upitana razmišlja li o novcu u Superpotjeri, rekla je, ako bi osvojila određeni iznos, upotrijebila bi ga za obnovu fasade koja je stradala u zagrebačkom potresu, a kako su cijene otišle u nebo, konstatirala je da bi joj trebao maksimalan iznos.

U prvom krugu, u kojem voditelj Joško Lokas postavlja najviše pet pitanja s višestrukim izborom, a svaki točan odgovor donosi 500 eura, Ružica je točno odgovorila na tri pitanja i osigurala iznos od 1500 eura. Ponudila je netočan odgovor na četvrto pitanje rekavši da se radnja hvaljene knjige u kojoj Geert Mak "putuje kroz 20. stoljeće" događa u Berlinu, umjesto u Europi.

U brzopoteznoj igri znanja protiv lovaca za obranu osvojenog iznosa od 1500 eura Morana i Dean zatražili su 40 sekundi na svom satu.

I ostali su lovci iskazali ponude u vremenu i novcu. Vrijeme s kojim raspolaže natjecatelj iznosi 60 sekundi, identično maksimalnom vremenu kojim bi mogli raspolagati i lovci. Točni odgovori zaustavljaju vrijeme, netočni odgovori produljavaju. Kome vrijeme prvo istekne taj je izgubio, pojasnio je Joško.

Ružica je odabrala borbu protiv svih pet lovaca Morane Zibar, Deana Kotige, Mladena Vukorepe, Svena Marcelića i Krešimira Sučevića Međerala za iznos od 25.000 eura i 56 sekundi koje su lovci zatražili. Ostale su joj samo četiri sekunde prednosti.

Ružica nije znala da George Washington na slici Emanuela Leutzea predvodi prelazak preko rijeke Delaware kao ni to da je jarac horoskopski znak ako istovremeno odbrojavate sekunde do svog rođendana i do Nove godine. Nepoznato joj je također bilo da je Makarska naziv grada pod Biokovom iz kojeg je bilo najviše ljudi u El Shattu. Na pitanje što se može namirisati prije kiše kad vjetar spusti molekule do dna, odgovorila je da se radi o zraku, a točan je odgovor ozon.



- Tko je napisao, napisao je, rekao je Joško.



Nije uspjela pobijediti super tim i napustila je kviz bez novčanog iznosa

Srećko Kajić iz Đeletovaca diplomirao je geografiju. Sad se bavim nečim na marginama struke, hidrografijom, konkretno u jednoj tvrtki u Vinkovcima kartiranjem i izmjerama podmorja.

Za osvojeni novčani iznos, ovisno o tome koliki bi bio, kupio bi kuću na selu ili "pola kupaonice" u Zagrebu, ovisi, tu su negdje cijene, našalio se Srećko.

U prvom krugu osvojio je maksimalan iznos od 2500 eura odgovorivši točno na svih pet pitanja, a u brzopoteznoj igri lovci Sven i Mladen ponudili su za obranu osvojenog iznosa od 2500 eura 45 sekundi na svom satu.

Odabrao je igru protiv troje lovaca Svena, Mladena i Morane za iznos od 7500 eura i 50 sekundi zatraženih na satu lovaca.

- Čije vrijeme istekne, izgubio je, rekao je Joško.

Srećko nije znao da je Daniel Craig svoju prvu ulogu Jamesa Bonda ostvario u filmu Casino Royale, kao ni dva sina kojeg su normandskog osvajača poginula u lovu, kako se nazivaju otopine koje sadržavaju maksimalnu količinu otopljene tvari, u kojem je tisućljeću prije Krista Imhotep sagradio Đoserovu piramidu te koje je povrće u karol špilu mađarskih karata.



Lovac Mladen nije znao da se grčim slovom gama označava elektromagnetsko zračenje najveće energije.

Morana je pak krivo odgovorila na pitanje koji bend ponovno izdaje album Meteora na 20. godišnjicu objavljivanja. Rekla je Metalica, a točno je Linkin Park.

- Niti su oni zaslužili, niti je on zaslužio - rekao je Dean Kotiga.

Treća natjecateljica je Ana Pašalić iz Osijeka, studentica završne godine psihologije. Većinu slobodnog vremena provodi na pub kvizovima. Aktivna je u studentskom zboru. Osvojeni iznos potrošila bi na lijepo putovanje u neki srednjoeuropski grad i naravno druženje s prijateljima.

U prvom krugu osvojila je 2000 eura. Nije znala da je Valentina Tereškova u Svemir letjela Vostokom 6, a Sally Ride Challengerom. Odgovorila je da se radi o Endeavouru.

U brzopoteznoj igri za obranu osvojenih 2000 eura Mladen i Dean zatražili su 40 sekundi. Odlučila se igrati protiv troje lovaca - Mladena, Deana i Morane za 6000 eura i 45 sekundi, koliko su zatražili.

Nije znala koji poremećaj prehrane u nazivu sadržava vola. Rekla je anoreksija a točno je bulimija, kao ni da Gibonnijev album Mirakul iz 2001. zovu glazbeno čudo. Mislila je da se radi o albumu "Libar". Netočno je odgovorila i na pitanje koje ime nose Melissa McCarthy u Gilmoricama i Ana Pakin u Pravoj krvi. Rekla je Rosen, a točno je Suki. Nije znala ni da se u Nizozemskoj nalazi selo Brojhl. Odgovorila je da se radi o Austriji.

Nije uspjela nadigrati troje lovaca.

Šibenčanin Branimir Renje radi u Šibeniku u jednoj javnoj ustanovi. Voli kvizove, pub i televizijske, te sastavljati pitanja za pub kvizove.

- Da vam ponude ove iznose koje ste već mogli pratiti kroz Superpotjeru, u kojem biste se iznosu našli, upitao je Joško, a Branimir je rekao 8000, 10.000 ili 12.000 eura.

Osvojeni iznos iskoristio bi za neko ambicioznije putovanje, možda Daleki istok. U prvom krugu osvojio je maksimalnih 2500 eura odgovorivši točno na svih pet pitanja. Za dosad osvojeni iznos od 2500 eura mogao je igrati sa Svenom i Moranom koji su ponudili 40 sekundi na svom satu.

Odabrao je igru protiv četvero lovaca - Svena, Morane, Mladena i Kreše za 15.000 eura i 50 sekundi, a na to se odlučio zato što Šibenik ima četiri tvrđave, pa je uzeo i četiri lovca.

No nije bilo dosta vremena pa igru nastavlja u sljedećoj Superpotjeri 16. travnja.

- Branimire, o Vama sve znamo, samo ne znamo kako će ovo završiti. Morat ćete se pojaviti i u sljedećoj emisiji Superpotjere, rekao je Joško.

