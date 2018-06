'Superman je imigrant kojeg su tvorci napravili presavršenim'

The Greatest Please follow, like, comment :➡ @superman_club_insta if you love this pic And tag a friend who would love this! ❤⤵ . . . . Thank you <3 <3 <3 From by @supermans_universe #superman#supermans#supermanfan#supermanu#supermanreturns#supermanvsbatman#supermanisdead#superman#supermancosplay#supermanreturn#supermancostume#supermanlogo#supermanpushups#supermantattoo#supermancomics

A post shared by Superman (@superman_club_insta) on May 22, 2018 at 2:21am PDT