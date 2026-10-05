'Superpotjera' krenula porazom natjecatelja! Lovci uzeli sve

Prvo ovosezonsko izdanje kviza 'Superpotjera' donijelo je uzbudljiva nadmetanja natjecatelja i lovaca. Antonio Mustahinić, Lucija Tomić, Zlatko Šaponjić i Ante Lakoš odmjerili su znanje s lovcima, no nitko od njih nije uspio osvojiti novčani iznos. U sva četiri sraza uspješniji su bili lovci.

I u 4. sezoni 'Superpotjere' s nama su lovci Sven Marcelić, Morana Zibar, Krešimir Sučević Međeral, Mladen Vukorepa i Dean Kotiga. Antonio Mustahinić iz Dubrovnika, po zanimanju je magistar kemije.

U prvom krugu, tijekom kojeg voditelj postavlja pet pitanja vrijednih po 500 eura, točno je odgovorio na tri pitanja i tako osvojio 1.500 eura. S tim je iznosom krenuo u izazov lovaca. Odabrao je igru protiv četvero lovaca, koji su mu ponudili 15.000 eura, a pritom su, na svom satu zatražili 42 sekunde.

Antonio se u završnom krugu suočio s nizom pitanja na koja nije znao točne odgovore. Na pitanje o bojama koje se koriste u temperi, a koje su tradicionalno nastajale miješanjem pigmenata sa žumanjkom, odgovorio je da je riječ o bjelanjku.

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Nije znao ni odgovor na pitanje o svetom Donatu, zadarskom biskupu koji je u vrijeme Karla Velikog putovao u Carigrad. Antonio je umjesto njega odgovorio Nikola Tavelić. Problem mu je zadalo i pitanje o talijanskom desertu panna cotta. Nije znao da njegov naziv u prijevodu znači "kuhano vrhnje".

Jedno od pitanja odnosilo se i na zmiju iz Kiplingove "Knjige o džungli" koja je u knjizi Mowglijev prijatelj, dok je u Disneyjevoj animiranoj verziji njegov neprijatelj. Točan odgovor bio je Kaa, no Antonio je odgovorio Boa.

Nije mu bilo poznato ni da je "Just a Little More Love" debitantski singl Davida Guette, objavljen 2001. godine, kao ni da je Jimmy Carter, 39. američki predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir, preminuo u 100. godini. Na kraju su ga lovci nadigrali za 20 sekundi.

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Lucija Tomić iz Splita u kviz je stigla s velikom željom da osvoji novac kojim bi svoju kćer odvela u Disneyland. Po struci je sociologinja, a u prvom krugu uspjela je točno odgovoriti na dva pitanja. U brzopoteznoj igri odlučila je suprotstaviti se ekipi od četvero lovaca. Odabrala je ponudu od 10.000 eura, dok su lovci na raspolaganju imali 40 sekundi.

U nastavku igre pokazalo se da ni lovci nisu bili nepogrešivi. Dean, primjerice, nije znao odgovor na pitanje o utjecajnom eseju Umberta Eca u kojem je navedeno 14 značajki ideologije. Točan odgovor bio je fašizam, dok je Dean odgovorio komunizam.

I Lucija je napravila nekoliko ključnih pogrešaka. Nije znala da je Napulj grad u kojem je smještena radnja romana "Moja genijalna prijateljica" Elene Ferrante, već je odgovorila Pariz, kao ni da se Auguste Comte smatra "ocem sociologije" te da je predložio sekularnu religiju čovječanstva. Kao odgovor ponudila je Webera.

Među pitanjima na koja nije znala odgovor bilo je i ono o pjesmi koju je Shakira otpjevala s Alejandrom Sanzom, a govori o emocionalnoj torturi. Pogriješila je i na pitanju o Harveyju Weinsteinu, filmskom producentu koji je s bratom Bobom osnovao Miramax.

Problem joj je zadalo i pitanje o najpoznatijoj hrvatskoj autohtonoj pasmini pasa prema Hrvatskoj enciklopediji. Lucija je odgovorila "hrvatski ovčar", no točan odgovor bio je "dalmatinski pas".

Nije znala ni da je Kolosej rimska građevina za koju se vjeruje da je ime dobila po 35 metara visokom kipu cara Nerona. Umjesto Koloseja odgovorila je Panteon. Unatoč pogreškama, Lucija se borila do samoga kraja. Ipak, na kraju je izgubila za samo dvije sekunde. Njezina želja da kćer odvede u Disneyland tako je, barem zasad, ostala neostvarena.

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Zlatko Šaponjić iz Splita osvojenim novcem želio bi pokrenuti OPG. Za pokretanje posla trebalo bi mu oko 20.000 eura, koliko se nada osvojiti u kvizu. U prvom je krugu osvojio 1.000 eura, a u brzopoteznoj igri odlučio je natjecati se protiv četvero lovaca za 10.000 eura, a oni su na svom satu zatražili 40 sekundi.

Zlatko nije znao koja mjesta povezuju Oštarijska vrata, odnosno koje se mjesto nalazi s ličke, a koje s jadranske strane. Odgovorio je Senj, dok je točan odgovor bio Karlobag.

Nije znao ni da je rubrika "Jučer, danas, sutra" bila dio kviza "Upitnik", kao ni da je Richard Wagner ideju za operu "Lohengrin" dobio dok je boravio u kupelji. Ni lovci nisu bili bez pogrešaka. Lovac Sven nije znao da je "Interstellar" naziv filma u kojem se glavni lik Cooper nađe u petoj dimenziji.

Zlatko je potom pogriješio i na geografskom pitanju. Nije znao koja dva od sedam kontinenta povezuje Darijenski rascjep. Točan odgovor bili su Sjeverna i Južna Amerika. Ipak, Zlatko se do samoga kraja držao u igri i pružio snažan otpor ekipi lovaca. Na kraju je, međutim, presudila samo jedna sekunda.

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Ante Lakoš iz Šibenika u kviz je stigao s velikom strašću prema gamingu i kolekcionarstvu. Bavi se gamingom, a velika mu je želja jednog dana napraviti muzej posvećen svijetu Harryja Pottera i Gospodara prstenova. U prvom krugu točno je odgovorio na jedno pitanje, a u brzopoteznoj igri odlučio je igrati protiv četvero lovaca za 7.550 eura. Lovci su na raspolaganju imali 42 sekunde.

- Ja sam ponio svoju sretnu amajliju, rekao je Ante pokazavši medalju oko vrata - Hrvatski nogometni kup iz 2010. godine.

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Ante se tijekom igre suočio s nekoliko pitanja na koja nije znao točan odgovor. Tako nije znao da se imaginarna jedinica u matematici označava slovom i, dok se u elektronici označava slovom j.

Nije mu bilo poznato ni da je Joe Biden bio prvi, odnosno jedini američki predsjednički kandidat koji je na izborima dobio više od 80 milijuna glasova. Ante je mislio da je riječ o Donaldu Trumpu. Probleme mu je zadalo i pitanje o norveškom jeziku. Nije znao da su Bokmål i Nynorsk dvije pisane forme norveškog jezika, već je odgovorio da je riječ o češkom jeziku.

Bilo mu je nepoznato i da je Judita, biblijska udovica koju su u svojim djelima prikazivali Caravaggio, Artemisia Gentileschi i Gustav Klimt, također nije znao odgovor na pitanje koji su antički brodovi bili nazvani po tome što su imali tri reda vesala. Odgovorio je Galija, a točno je Trireme.

Još jedno pitanje na kojem je izgubio korak odnosilo se na austrijski grad Innsbruck, poznat po nadimku "glavni grad Alpa" i po tome što je bio domaćin Zimskih olimpijskih igara. Unatoč trudu i borbi za 7.550 eura, Ante nije uspio zadržati prednost. Lovci su ga na kraju nadigrali s čak 16 sekundi prednosti.