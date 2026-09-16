'Ples sa zvijezdama' vraća se na HRT, a evo i kad kreće 'Potjera'

S početkom nove jesenske sheme Hrvatske radiotelevizije (HRT) na male ekrane vraćaju se popularne i gledane emisije Zabavnog programa.

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Na malim ekranima tako nas ponovno očekuju Zlatna liga utorkom, srijedom i četvrtkom, Dr. Beck ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom, Kod nas doma od ponedjeljka do petka, Samo lagano ponedjeljkom, Priče iz Hrvatske utorkom, Kućni ljubimci, koji se vraćaju u termin četvrtkom, te Svijet zabave petkom.

Pored njih, na svoje će doći i ljubitelji popularnih kvizova Potjera i Superpotjera, čije nove premijerne epizode slijede u stalnim terminima – Potjera od ponedjeljka do petka te Superpotjera nedjeljom.

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HRT također najavljuje kako se ove jeseni, od 31. listopada, na male ekrane vraća i popularni show Ples sa zvijezdama, subotom navečer od 20:15 na Prvom programu.

Emisija „Priče iz Hrvatske“, koja je prošle godine krenula s emitiranjem i primila brojne pohvale publike, ove se sezone vraća u svojem drugom izdanju.

- Hrvatska je puno više od turističkih razglednica, a njezinu stvarnu raznolikost čine ljudi s neobičnim pričama, talentima i pothvatima. Upravo njima posvećena je druga sezona emisije „Priče iz Hrvatske“ na HTV 2. Kroz skrivena mjesta i inspirativne pojedince, emisija donosi priče koje ne pune naslovnice, ali se dugo pamte – jer iza svakog uspjeha i običaja stoji čovjek - rekla je urednica i voditeljica emisije, Klaudia Kežić Mrkonjić.

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Popularni „Dr. Beck“ od ove se jeseni vraća u petoj sezoni. „Dr. Beck vraća se s novim temama, korisnim savjetima i odgovorima na pitanja koja svakodnevno postavljamo. Što je dobro za nas, što nije, kada trebamo reagirati i kome možemo vjerovati? Toliko je pitanja i nedoumica kada je o zdravlju riječ, a odgovore će nam dati naš liječnik i njegovi sugovornici“, rekla je urednica Gordana Škaljac Narančić.

Foto: HRT

„Svijet zabave“ i „Kod nas doma“ vraćaju se u svojoj trećoj, odnosno desetoj sezoni emitiranja.„Kod nas doma“ ponovno će donositi teme koje zanimaju naše gledatelje i o kojima je važno javno govoriti, dok novinari već snimaju priče koje će gledatelje dirnuti, potaknuti na razmišljanje i pozitivne promjene. Pritom će voditeljice Barbara Kolar i Iva Šulentić voditi gledatelje kroz zanimljiv svijet aktualnih zbivanja i ugostiti na plavom kauču mnoge poznate osobe, a suvoditelji Ivan Dorian Molnar, Danijel Despot, Toni Milun i Bruno Šimleša u svojim rubrikama i dalje prate aktualnosti iz svijeta sporta, znanosti, financija i društvenih fenomena.

- Rubrike ostaju iste: ponedjeljkom nas Saša Šekoranja vodi u svoj čarobni svijet cvijeća, utorak je rezerviran za četveronožne ljubimce u Veterinarskoj ambulanti, srijedom se opuštamo uz Dorijana Klarića, četvrtkom kuhamo sa Suzy Josipović, a petkom uživamo u modi s Izabelom Vrtar ili pak testiramo nove trendove u rubrici Trendtesteri! - rekla je urednica projekta „Kod nas doma“, Elizabeta Biočina.

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- Presretan sam što sam dio ove ekipe, krećemo u novu, 10. sezonu u kojoj ćemo, nadam se, u svačije domove donositi zanimljive, zabavne i važne, aktualne teme. Uhodana smo ekipa urednika i novinara koji su spoj iskustva i mladosti! Meni je čast biti urednik projekta uz veliku zahvalu Elizabeti Biočini što mi je prepustila emisiju koja je postala pravi brend pod njenim vodstvom. Uživajte u Kod nas doma! - rekao je urednik emisije, Ivan Dorian Molnar.

„Svijet zabave“ ponovno ćemo gledati petkom od 16:15 na HTV2, koji uređuje urednički tim emisije „Kod nas doma“, a voditelj ostaje Dorijan Klarić. On će nas svakog petka voditi u svijet glamura i šoubiznisa te donositi priče s crvenih tepiha, modnih revija i filmskih premijera iz cijeloga svijeta.

Foto: KOVAZGcom

Na malim ekranima ponovno ćemo pratiti i hvaljenu emisiju „Zlatna liga“ utorkom, srijedom i četvrtkom na HTV1 u 10 sati. Zlatnoligaši HRT-a, umirovljene legende, razgovaraju s eminentnim pripadnicima kulturne, znanstvene i glazbene scene hrvatskog javnog života o najznačajnijim trenucima njihovih života i karijera, ali i o onome što ih zaokuplja u ovom životnom trenutku. Kao i do sada, utorkom i srijedom gledamo premijerne emisije, a četvrtkom reprizu. Urednice emisije su Renata Labaš i Silva Skender. „Samo lagano“ i dalje ostaje mozaik koji promovira vedru i pozitivnu stranu života kroz priloge i studijske najave, kroz koje nas na šarmantan i prepoznatljiv način vodi Ivan Dorian Molnar. Urednice su Maja Tokić i Silva Skender.

Foto: HRT

Popularni kviz „Potjera“ vraća se s novim epizodama, pa ćemo tako uskoro vidjeti i njegovu 1900. emisiju. Riječ je o 14. sezoni kviza gdje kao i prethodnih sezona, natjecatelji odgovaraju na pitanja općeg znanja i grade taktiku koja će ih dovesti do osvajanja novčanog iznosa.

- Dodajte još jednoga lovca i dobivate 4. sezonu kviza „Superpotjera“ koji od 4. listopada možete pratiti na HTV 1 u dvanaest nedjeljnih termina s početkom u 20.15 h - rekao je Igor Grković, v.d. urednika Odjela Zabava HRT-a.