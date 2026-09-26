Supertalent se vraća! U prošlim sezonama gledali smo guzotres, slikanje penisom, gutanje mača

Pjevanje, ples, akrobacije i sviranje instrumenata standardni su dio "Supertalenta", no tijekom mnogih sezona gledatelj tog showa imali su priliku vidjeti i talente koje je teško svrstati u bilo koju od tih kategorija. Neki su natjecatelji šokirali publiku, neki nasmijali žiri, a bilo je i onih zbog kojih su pojedini članovi žirija poželjeli jednostavno okrenuti glavu.

Ove se godine emitira 13. sezona "Supertalenta". Počinje sutra, 27. rujna, a prva epizoda dostupna je dan ranije na platformi Nova Play. Pred gledateljima je ukupno 13 epizoda - deset audicijskih, dvije polufinalne i finalna. Na audicijama će se predstaviti 95 kandidata, među kojima je 20 maloljetnih i 75 punoljetnih. Čak 74 nastupa čine pojedinci, deset kandidata nastupa u duetu, a 11 je grupnih nastupa. Iza kamera ovog velikog projekta radi 147 ljudi, a za snimanje audicija koriste čak 13 studijskih i tri ENG kamere.

Foto: NOVA TV

Od golih nastupa i twerkanja do gutanja mačeva, slikanja penisom, podnošenja visokog napona i sviranja flaute na potpuno neočekivan način, hrvatskom pozornicom "Supertalenta" prošli su kandidati čije su se vještine teško zaboravljale. Jedna od najneobičnijih točaka stigla je u desetoj sezoni, kad se publici predstavila Australka Beatrice McQueef. Natjecateljica je izašla na pozornicu, skinula suknju, okrenula se naopačke s nogama na dva stolca i napravila nešto što žiri definitivno nije očekivao - zasvirala je flautu vaginom.

Foto: nova tv

Članovi žirija ostali su šokirani, a Beatrice nam je tad objasnila kako je uopće otkrila tu neobičnu sposobnost.

- Tijekom odrastanja bavila sam se gimnastikom i tad se znalo dogoditi da moja vagina u određenom položaju proizvede nekakav zvuk. Zatim sam naučila kako mogu kontrolirati taj zvuk i kako ga mogu svjesno proizvesti. Pomislila sam da bih jednog dana tu vještinu mogla pretvoriti u nastup pa sam pokušala nekoliko različitih stvari, poput napuhivanja balona ili sviranja harmonike, ali flauta je najbolje funkcionirala - rekla je tad.

KITASSO ŠOKIRAO JAVNOST

Kao dijete počela je svirati flautu ustima, a poslije je, kako je objasnila, svoju neobičnu sposobnost pretvorila u potpuno novi oblik nastupa.

Kad je riječ o neobičnim talentima, ni muškarci nisu zaostajali. U šestoj sezoni kanadski slikar Brent Ray Fraser, poznat pod umjetničkim imenom Kitasso, šokirao je javnost svojim načinom slikanja. Naime, slike je stvarao - penisom.

Svoje je "oruđe" čak osigurao kod londonskog osiguravatelja Lloyd's of London na 50.000 dolara. Kod istog osiguravatelja svoj je glas zaštitio i glazbenik Bruce Springsteen.

Foto: nova tv

Kitasso je tvrdio kako je njegova tehnika vrlo bolna, no unatoč tome na njegovim su se platnima našle mnoge poznate osobe. Slikao je bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu, pokojnu glumicu Marilyn Monroe i Isusa, ali i članove žirija - Maju Šuput i Davora Bilmana.

Sasvim drukčiju vrstu šoka priredila je Sarah Seifert, koja je 2017. godine na pozornici pokazala svoje umijeće twerkanja. Posebno je zanimljivo bilo to što je za svoju točku odabrala pjesmu "Moja diridika", čime je izazvala snažnu reakciju Martine Tomčić.

Operna pjevačica pritisnula je "X", a nakon nastupa nije skrivala koliko joj se ono što je vidjela nije svidjelo.

- Riječ je o seksualnoj provokaciji, seksualnom podražaju kao takvom. Ova vrsta plesa može biti više nego pogubna, da ne kažem da može ostaviti velike traume na lumbalnom dijelu kralježnice. Krajnje degutantno oskvrnjivanje hrvatske tradicijske glazbe, za mene sramotno - izjavila je tad Tomčić.

Foto: nova tv

Sarah se, međutim, nije uvrijedila zbog njezinih riječi. Štoviše, odgovorila je kako posebno cijeni taj komentar.

- Htjela bih joj preporučiti da mi se javi da joj opišem kako se pravilno twerka da se ne ozlijedi kralježnica - rekla je tad.

Ako je twerkanje izazvalo burne reakcije, neki drugi nastupi kod gledatelja su izazivali gotovo fizičku nelagodu. Amerikanac Andrew Stanton u "Supertalentu" je pokazao talent gutanja mačeva.

Tijekom svoje točke progutao je nekoliko mačeva, a njegovo baratanje opasnim predmetima bilo je dovoljno da se članovi žirija i publika hvataju za glavu. Maja Šuput posebno je teško podnosila prizor.

- Ljudi, kaj je ovo, ja ovo neću, dajem otkaz, di ide s bušilicom. Martina, koji k.... se događa - vikala je tijekom njegova nastupa.

Foto: nova tv

Stanton je poslije otkrio i koliko je zahtjevno bilo svladati neke od najtežih mačeva.

- Pet puta sam pokušavao progutati mač s valovitom, Serpentine ili Chriss oštricom, koja je bila prevelika za moje grlo. Trebalo mi je oko dva tjedna da se oporavim, a tjedan dana nisam jeo - rekao nam je tad.

S vremenom je, kaže, postao sve bolji, fokusiraniji i smireniji.

ŽIRI NIJE MOGAO GLEDATI

Još jedan performer koji je pokazao poprilično ekstreman talent bio je Talijan Zeno Sputafuoco. Njegova točka uključivala je mačeve i kuke koje je stavljao u nosnu i usnu šupljinu.

Martina Tomčić Moskaljov i Maja Šuput velik dio njegova nastupa nisu mogle ni gledati. Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman ipak su odlučili sudjelovati pa su mu se pridružili na pozornici.

Zeno ih je smjestio na platformu s kotačima, pričvršćenu za kuku koju je ugurao kroz nos prema ustima, a zatim ih je povlačio po pozornici.

Foto: nova tv

- Njih dvojica imaju 180 kila - komentirale su u nevjerici Maja i Martina.

Nastup je, očekivano, izazvao podijeljene reakcije.

A onda je na pozornicu stigao talent koji je bilo teško i opisati. Japanac Ichikawa Munehiro publici se predstavio sposobnošću kontroliranog ispuštanja vjetrova.

Legao je na pozornicu, prebacio noge preko glave, a na stražnjicu stavio puhalicu. Njome je više puta proizveo zvukove, a pokazao je i da stražnjicom može oponašati glasanje patke.

Vrhunac njegova nastupa uslijedio je kad je snagom vjetra uspio probušiti balon pričvršćen za glavu Davora Bilmana.

OPASNI TALENTI

Maja Šuput odlučila je pritisnuti zlatni gumb, čime je poništila Martinino "X" i Ichikawu poslala izravno u polufinale. Time je postao peti direktni polufinalist.

Ichikawa je publiku zabavio vrlo neobičnim talentom, a u jednoj od sezona gledali smo i nastup koji je uključivao golotinju.

Izraelski trojac Bomba Cirkus, koji se predstavlja kao Bomba Trio, tvrdio je da su profesionalni igrači matkota, sporta koji podsjeća na kombinaciju tenisa i stolnog tenisa. Zanimljivo je da su priznali kako treniraju tek pet dana. No njihova sportska vještina ubrzo je pala u drugi plan. Na pozornicu su izašli potpuno goli, a strateški su bili prekriveni samo reketima.

Foto: nova tv

- Ako prođete u polufinale, ne želim da budete odjeveni. Morate opet biti goli. To je smiješni dio - rekla im je Maja Šuput.

Trojac ipak nije dogurao daleko u natjecanju.

Neke kandidate publika je pamtila po talentima koji su bili opasni, a jedan od njih bio je Slaviša Pajkić, poznat kao Biba Struja. Natjecatelj, koji je preminuo u ožujku ove godine, prije osam je godina u "Supertalentu" pokazao kako može podnijeti čak 20.000 volti.

Biba Struja nekoliko je puta ušao u Guinnessovu knjigu rekorda zahvaljujući svojim sposobnostima s visokim voltažama. Neobični talent otkrio je još u srednjoj školi, kad je tijekom prakse njegovoga kolegu iz razreda stresla struja. Slaviši se tad nije dogodilo ništa, pa je shvatio da njegovo tijelo reagira drukčije.

No "Supertalent" nije donosio samo talente zbog kojih je gledateljima bilo neugodno ili strašno. Neki su jednostavno bili toliko neobični da ih je bilo teško shvatiti ozbiljno.

NEARTIKULIRANI ZVUKOVI

Zagrepčanin Matija tako je objasnio kako u slobodno vrijeme glumi dupina.

Na pozornicu je izašao s tijelom obojenim u plavo i počeo ispuštati neartikulirane zvukove. U jednom trenutku pridružila mu se i djevojka, koja je, naravno, također bila dupin.

Foto: nova tv

Posebnu kategoriju zauzimaju natjecatelji koji su svoje tijelo pretvorili u glavni alat nastupa.

U sedmoj sezoni to je bila Amerikanka Susan Sykes iz Massachusettsa, poznata pod umjetničkim imenom Busty Heart. Dok se ljudi često dive onima koji rukama mogu lomiti daske, Susan je pokazala da to može činiti grudima.

Svoj talent, kaže, obožava jer nikad nije upoznala nekoga tko može učiniti to. Pred publikom je grudima udarala po lubenicama i u tren oka ih prepolovila, a zatim je u jednom potezu zgnječila limenke.

Istaknula je kako je ništa ne boli, iako se tijekom izvođenja svoje točke zna porezati, i to često. Ovu vještinu prakticira još od 23. godine, tako da iza sebe ima poprilično mnogo iskustva.

Foto: nova tv

Susan je svoj neobični talent prenijela i na filmsko platno. Pojavila se u filmu "Diktator", u kojem je glumila Etru, lik koji svoje grudi koristi kao oružje.

Grudi su bile u središtu još jednog neobičnog nastupa, ovog puta u devetoj sezoni.

Wendi Superstar pokazala je kako izgleda ples u kojem glavnu ulogu imaju upravo grudi. Već prvi pokreti u ritmu malo su zastrašili Maju Šuput, a publika je u međuvremenu već bila na nogama.

Wendi je nastavila s koreografijom, napravila špagu i nastavila plesati dok su grudi pratile ritam...