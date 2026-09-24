Supertalent se vraća na TV! Od doktora farmacije i jednočlanog benda do nade za novu priliku

Nova sezona najpopularnijeg talent showa "Supertalent" samo što nije počela. Prva audicijska večer na rasporedu je ove nedjelje na Novoj TV, a premijerno će biti dostupna i dan ranije na Nova Play. Na pozornicu će zakoračiti prvih osam kandidata, koji će publiku oduševiti, iznenaditi, šokirati i dirnuti svojim jedinstvenim talentima, a za svakoga od njih cilj je isti – osvojiti naklonost žirija i izboriti svoje mjesto u nastavku natjecanja. Tko će uspjeti impresionirati Davora Bilmana, Maju Šuput, Fabijana Pavla Medvešeka i Martinu Tomčić, a čiji nastup ipak neće biti dovoljan za prolazak dalje, ne propustite u prvoj audicijskoj epizodi!

Foto: NOVA TV

Novu sezonu otvorit će Aleksej, koji na pozornicu dolazi u društvu svog četveronožnog najboljeg prijatelja Poa. Iako će svi očekivati klasičnu dresuru na pozornici, ovaj dvojac pripremio je nešto potpuno drugačije. Iz Mongolije prvi put u Hrvatsku stiže Tulga, koji će pred žiri donijeti vještine povezane s bogatom tradicijom svoje zemlje. Odrastao je uz hrvanje, a sada dolazi pokazati ono što je cijeli život trenirao sa svojim bratom.

Rudolf Mijačević, doktor farmacije koji danas živi u SAD-u, domovinu nosi u srcu, a na pozornicu će donijeti upravo emociju koju prema njoj osjeća. Publika će u prvoj audicijskoj epizodi upoznati i Miss Tress, tročlanu pjevačku grupu koja želi ostaviti trag na glazbenoj sceni i postati poput Spice girls!

Foto: NOVA TV

Glazbeni dio emisije upotpunit će i Ethno Caos, skupina prijatelja iz okolice Vinkovaca koja će kroz tamburašku glazbu pokazati svoju energiju i nešto drugačiji pristup tradicionalnom zvuku. Na pozornicu će zakoračiti i mlade članice skupine Cirkus Star, koje će svoje plesne i akrobatske vještine pokazati na svili i zračnom obruču. Svojim nastupom dolaze pokazati da i oni najmlađi mogu napraviti velike stvari.

Foto: NOVA TV

Milorad iz Knina, jedini član njegova Mimo benda, nakon godina sviranja po kućnim zabavama odlučio je svoje znanje na klavijaturama pokazati i pred najpoznatijim televizijskim žirijem. Osim toga, jedan kandidat doći će po svoju novu šansu. Danijel iz Osijeka nije prošao dalje na prvom Supertalentu 2009. godine, ali je zato sada toliko godina poslije došao sa skupinom djece koju trenira, pod nazivom Acro tim Shine.

Foto: NOVA TV

Koji će nastupi oduševiti publiku, tko će zaslužiti prolazak i hoće li žiri biti stroži nego ikada – sve odgovore donosi prva epizoda ove nedjelje na Novoj TV, a dan ranije na Nova Play!