Supreme Queen nastupila je u Superstaru i ostavila Huljića bez riječi! 'Ovo nije za ovaj show...'

Među kandidatima koji su u četvrtoj epizodi nove sezone 'Superstara' došli pokazati svoje vokalno umijeće, bila je i Barbara Lin, zvana i Diva Supreme Queen, influencerica i vlogerica iz Sarajeva koja se u show došla zabaviti.

Žiriju je izvela pjesmu Breskvice 'Na njenim rukama' i priznala da je više plesala nego pjevala, no da se dobro zabavila.

Tonči Huljić nije imao riječi za njezin nastup, a nešto rječitiji bili su ostali članovi žirija.

Foto: rtl

- Ono što ja jako cijenim je to da si ti došla, tebe ništa drugo ne zanima, to je to - rekla je Nika te poručila da je nastup bio 'van ritma i pjesme'.

- Došla sam da izdominiram i da mi bude zabavno - poručila joj je Supreme Queen, koja se naziva i 'mračnom kraljicom galaksije'.

- Moj X factor što sam ja uvijek svoja i znam dobro zabaviti publiku, znam plesati. Znam i pjevati i uvijek napravim dobar show. Dok nosim haljine i štikle, osjećam se kao prava divetina, kao mračna galaxy kraljica - rekla je uoči nastupa, a na Nikino pitanje odakle ime 'Supreme Queen' odgovorila je: 'To je kao vrhovna kraljica, tako sam sebi dala ime na TikToku'.

Vokalno nije impresionirala niti Filipa Miletića koji joj je rekao kako se dvoumi je li to bio 'audiovizualni spektakl ili debakl'.

Foto: rtl

- Ovo nije bilo za ovaj show, ali za tvoje samopouzdanje jedna velika desetka - rekao joj je.

Severina joj je zahvalila na dolasku i dala joj savjet.

- Odi kod mojih prijateljica iz 'House of Flamingo', oni imaju takav neki show, užasno su duhovite i mislim da bi se, kad bi ih malo gledala i naučila, super uklopila - poručila joj je.

Supreme Queen jedna je od najpopularnijih tiktokera iz Bosne i Hercegovine te na toj društvenoj mreži ima nešto manje od 100.000 pratitelja. Često objavljuje videe posvećene modi i šminkanju te otkriva kako izgleda njezin prosječan dan.