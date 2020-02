Suprug ubada gdje najviše boli: 'Nalijepio' je Doris na paštetu

Glazbenik Boris Rogoznica (32) itekako je nasmijao pratitelje na društvenim mrežama. Objavio je fotografiju paštete na koju je 'namontirao' lice supruge, glumice i voditeljice Doris Pinčić (31).

Foto: Instagram/BorisRogoznica - Kako nam ovaj prekrasni tjedan ne bi prošao s gorčinom u ustima, kao pravi poduzetnik koji prati potrebe tržišta... patentirao sam u suradnji s poznatim proizvođačem prvu hrvatsku 'hejtersku paštetu'. Za sve sladokusce i ljubitelje dobre zaje*ancije - napisao je na Instagramu.

- Paštetu možete potražiti u svim boljim trgovinama ili kod mene u inbox direktno po jedinstvenoj cijeni od 50kn/kom. Sav prihod ide u humane svrhe... Kupnju još jedne kuće bez kredita. (Nek' se nađe za pod stare dane)... Ugodan vikend želim - dodao je.

Komentara nije nedostajalo, a pratitelji su mu napisali: 'Bravo', 'Svaka čast', 'Kralju'... Na ovu fotografiju vjerojatno ga je motivirala objava njegove supruge koja se nedavno na Instagramu osvrnula na 'hejtere'.

- Na negativne komentare sam navikla i to je sve u redu. Ipak, ima jedan koji me uvijek ko strelica pogodi u srce i ne mogu si nikako pomoći a taj je, pogađate - iskačeš iz paštete! Zašto me baš taj boli? Zato što ste za taj, dragi hejteri, baš vi krivi - napisala je voditeljica koja je nedavno s RTL-a prešla na HRT.

