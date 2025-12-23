Supruga (39) Frane Lasića (71): 'Da sam birala partnera zbog novca, izabrala bih drugog...'

O Frani Lasiću (71) i njegovoj supruzi Mileni (39) se godinama pisalo iz raznih kutova, ali njihova svakodnevica uvijek je ostajala prilično jednostavna. Dok su se izvana lijepile etikete i tražila objašnjenja, njih dvoje su se upoznali, zaljubili i nastavili živjeti bez velike buke i bez potrebe da išta dokazuju. Danas su zajedno već 14 godina.

Sve je krenulo u jednom beogradskom kafiću. Milena je imala 26 godina, a Frano je tad živio u Dubrovniku. Prvi put ju je samo primijetio, dovoljno da se raspita tko je 'ta mala'. Tek pri sljedećem susretu započeo je razgovor. Frano se raspitivao o stanovima u Beogradu, o kvartovima, o tome gdje bi mogao živjeti jer je razmišljao preseliti se u Beograd sa svojom ekipom.

- Rekla sam da ću se raspitati i tako smo počeli komunicirati. On kaže da je zbog mene odlučio živjeti u Beogradu i ja sam mu odlučila vjerovati. Krenuli su češći pozivi, izlasci - rekla je Milena za Balkan Woman.

Vrlo brzo počeli su zajedno živjeti. Bez velikih zaključaka i bez ideje da se išta mora odmah znati ili definirati. Milena priznaje da o njegovu životu u početku nije znala mnogo. Kad je shvatila da je iza njega buran period, nije joj se sve svidjelo. Ali su razgovarali, dugo i otvoreno. O svemu. I upravo joj je to bilo ključno.

- Odgovarala mi je pažnja koje je bilo previše. Najviše mi je odgovarao taj naš zdrav odnos, što je danas rijetkost. Dugo smo bili zajedno i svašta smo prošli prije djeteta. Bilo mi je zanimljivo - prisjetila se.

Razlika od 32 godine s vremenom je postala glavna tema za druge, ali sve manje za njih. Milena kaže da joj komentari ne smetaju, ali da je svjesna kako se predrasude gotovo uvijek grade na negativnoj konotaciji i rijetko imaju veze sa stvarnošću.

- Čini mi se da su sve te predrasude najčešće frustracije. Moji najbliži me znaju i vole me. Njima je bitno da sam sretna, moja majka je moj najbolji prijatelj. Pozvala sam ga u jedan izlazak s bratom i dok još nismo zajedno živjeli. Lijepo je to prošlo, olakšali su mi sve. Mi smo oduvijek dugo pričali i sve riješavamo razgovorom. Čak i sam Frano kaže da je tek sada pored mene doživio taj pravi osećaj obitelji. To je ono što mu je s godinama falilo - otkrila je Milena i dodala:

- Prihvaćam komentare koji kažu da velika razlika u godinama nije zdrava, ali mislim da takve procjene mora davati netko tko ima kredibilitet i životno iskustvo. Ljudi koji komentiraju sebi daju previše prava i misle kako su u svemu najbolji i najpametniji. Kao mlađu me to možda i znalo dotaknuti, ali sada više i ne. Bilo je i priča da su financije razlog naše veze, ali da sam birala taj segment u životu, vjerojatno bih izabrala nekog drugog. Frano nije tajkun, on je slobodni umjetnik i glumac. Danas mi više nije važno što misle drugi ljudi, nego što mislimo mi.

Milena je Frani četvrta supruga. Prvi put ženio se s Majom Nikšić, a iz tog braka ima sina Janka. Oženio se i s Beograđankom Ljiljanom 1983., ali se brak raspao nakon manje od mjesec dana. Deset godina kasnije uplovio je u bračnu luku sa Živom Stupnik, s kojom ima dvoje djece, kćer Linu i sina Luku.

- Svaki od njih živi svoj život. To su već odrasli ljudi. Bilo bi najidealnije kad bismo se, kao u američkim filmovima, svi okupili. No sve skupa dobro funkcionira. U kontaktu smo preko društvenih mreža, čujemo se, vidimo se, pitamo jedni za druge - rekao nam je ranije Lasić.

