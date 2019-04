Supruga Dinamovca pozirala je trudna: Bliži se termin poroda

Supruga Dinamovog nogometaša Marija Gavranovića (29), Anita prošlog je Božića podijelila s obožavateljima sretnu vijest kako ona i Mario čekaju dijete. Sada se na društvenim mrežama pohvalila kako je termin poroda sve bliži te objavila fotografije na kojima pozira u donjem rublju i pokazuje trudnički trbuh.

Raznježila je fanove i objavom koju je napisala pokraj fotografije u bijeloj haljini.

- Ti si dokaz da ljubav na prvi pogled uistinu postoji - stajalo je u opisu fotografije, a u komentarima su joj poručili kako će biti 'super mama'. Anita je Marija upoznala u Zürichu kada je on ušao u butik u kojemu je radila. Za Novi list otkrila je kako ju je Mario zaprosio.

Foto: Instagram

- Ajoj, naše zaruke... Bili smo kod kuće, Mario me cijeli dan pitao da li ga volim, a meni ništa nije bilo jasno. Bio mi je čudan, ali nisam mislila da će me zaprositi jer me uvijek zezao da ću ja biti ta koja će postaviti to pitanje - objasnila je. Dodala je kako je svako malo Marijo bio na koljenima i prosio ju iz 'zezancije'.

- Nikada nije imao ništa iza leđa. Onda je otvorio ladicu u kojoj stoje čarape, ali sam mislila da je to još jedna njegova spačka i da je kutija prazna. A kad ju je otvorio od sreće nisam znala što reći - ispričala je. Vjenčali su se u Švicarskoj odakle je Anita, a zbog Marija se preselila u Rijeku.

Foto: Instagram

- u Švicarskoj je stvarno jako lijepo, ali nema te topline, ljudi se međusobno ne druže, nisu otvoreni, a ovdje se svađaju tko će platiti piće. Toga rijetko gdje ima – rekla je Anita.

