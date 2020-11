- Nisam prosje\u010dna djevojka - napisala je u Leyla u opisu fotografije.\u00a0Jakne ovog brenda ko\u0161taju od 12.000 pa sve do 100.000 kuna, ali ih se mo\u017ee kupiti i polovne na internetu za puno manju cijenu.\u00a0Cijena jakne koju Leyla nosi na slu\u017ebenim stranicama brenda iznosi 5.200 dolara (oko 33.000 kuna).

Supruga Dinamovca pozirala u jakni od 33.000 kn pa poručila svima: 'Nisam prosječna cura'

Leyla Hajrović na društvenim mrežama redovito dijeli fotografije modnih kombinacija. Obožava skupocjenu odjeću i torbe, a pratitelji je hvale na račun izgleda

<p>Supruga igrača Dinama <strong>Izeta Hajrovića </strong>(28), <strong>Leyla Hajrović </strong>(30), poznata je kao velika ljubiteljica skupocjenih 'krpica'. Na društvenim mrežama redovito objavljuje svoje outfite, a na račun izgleda dobima mnogo komplimenata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Leylin rođendan</strong></p><p>Za posljednju objavu na Instagramu pozirala je u jakni brenda Louis Vuitton i njihovoj torbici. Uz to je iskombinirala crne hlače i majicu, a kao dodatak stavila je sunčane naočale i naušnice.</p><p>- Nisam prosječna djevojka - napisala je u Leyla u opisu fotografije. Jakne ovog brenda koštaju od 12.000 pa sve do 100.000 kuna, ali ih se može kupiti i polovne na internetu za puno manju cijenu. Cijena jakne koju Leyla nosi na službenim stranicama brenda iznosi 5.200 dolara (oko 33.000 kuna).</p><p>- Obožavam ovu jaknu, predivna si - pisali su joj pratitelji, a na račun izgleda pohvalio ju je i modni stilist <strong>Marko Grubnić</strong> (38).</p><p>A često dijeli i fotografije svojih torbi. Posljednju koja je pokazala je ona model Birkin 25 Vert Amande, koji se prodaje za 16 tisuća eura, odnosno nešto više od 120 tisuća kuna. </p><p>- To nije torbica, to je Birkin. Ništa se ne može usporediti s novom Birkinicom - istaknula je Leyla i objavila sliku torbe, a njezine pratiteljice su oduševljene kupnjom. </p><p> </p>