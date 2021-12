Te optužbe su pokrenule individualke koje sam upoznao prije nekoliko godina, čak i desetljeća i sve je to laž. To što pričaju moglo je biti prije 30 godina ili 30 dana, ali ne znači ne i to je ono što sam poštivao, kaže Chris

Tara je uzrujana i brak im visi o niti. Samo želi zaštititi djecu. To joj je prioritet, rekao je izvor blizak glumcu Chrisu Nothu (67) i Tari Wilson (42) za strane medije. Zbog optužbi za seksualno zlostavljanje triju žena, Tara je uklonila vjenčani prsten i dijamantni zaručnički, a nosila ga je prije dva tjedna kada se sa suprugom družila na premijeri novih epizoda popularne serije 'Seks i grad'. Tada su se grlili i izgledali jako sretno. Chris je utjelovio Facu u spomenutoj seriji, a trenutačno boravi u New Yorku, dok je Tara u Los Angelesu s njihovom djecom, Orionom (13) i 18-mjesečnim Keatsom. Sarah Jessica Parker, koja mu u Seks i gradu igra suprugu, Cynthia Nixon i Kristin David podržale su žene koje su progovorile o silovanju. - Jako nam je žao što smo čule optužbe na račun Chrisa Notha. Podržavamo žene koje su podijelile bolno iskustvo. Vjerujemo da je bilo jako teško izreći to sve - rekle su. Noth je negirao sve tvrdnje oko zlostavljanja žena i dodao: - Te optužbe su protiv mene pokrenule individualke koje sam upoznao prije nekoliko godina, čak i desetljeća i sve je to laž. To što pričaju moglo je biti prije 30 godina ili prije 30 dana, ali ne uvijek znači ne i to je ono što sam poštivao. Teško je ne uzimati u obzir vrijeme kad su se ove priče pojavile (op.a. u vrijeme kada su izašle nove epizode serije 'Seks i grada'). I ne znam iskreno zašto su sada došle na površinu, ali ovo znam - nisam napastovao te žene - poručio je.