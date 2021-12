Reklama u kojoj se promoviraju fitness proizvodi objavljena je prošlog tjedna, a služila je za 'saniranje štete' koju je tvrtka pretrpjela nakon emitiranja novih epizoda 'Sex and the City: And Just Like That'

Tvrtka Peloton ukinula je novu reklamu s glumcem Chrisom Nothom (67) nakon što je ovog tjedna u medijima izašla vijest o seksualnom zlostavljanju dviju djevojaka u L.A.-u i New Yorku. S istom tvrtkom surađivao je i Chrisov kolega glumac Ryan Reynolds (45) koji je odmah nakon optužbi na društvenim mrežama izbrisao sve objave vezane uz reklamu, piše Newsweek. POGLEDAJTE VIDEO Podsjetimo, dvije žene, koje su odlučile ostati anonimne, za strane medije progovorile su o seksualnom zlostavljanju od strane glumca Chrisa, a na sve se i nadovezala njegova kolegica Zoe Lister-Jones (39) . - Svaka pojedinačna optužba za seksualni napad mora se shvatiti ozbiljno - rekao je glasnogovornik tvrtke Peloton. - Nismo bili svjesni ovih optužbi kada smo predstavili Chrisa Notha u našem odgovoru na nove epizode serije na HBO-u. Dok čekamo više informacija, prestali smo emitirati ovu reklamu i povukli povezane postove na društvenim mrežama - dodao je. Naime, reklama u kojoj se promoviraju fitness proizvodi objavljena je prošlog tjedna, a služila je za saniranje štete koju je tvrtka pretrpjela nakon emitiranja novih epizoda 'Sex and the City: And Just Like That'. Lik 'Face', koji je utjelovio Chris Noth, doživio je srčani udar i preminuo nakon vožnje na jednom od sobnih bicikala tvrtke Peloton. Njihove dionice sljedećeg dana pale su za 61 posto. U reklami, koja je trenutno povučena sa svih platformi, čuje se glas glumca Ryana Reynoldsa, a u njoj se pojavljuju se Chris Noth i Jess King, fitness instruktorica Pelotona koja se u seriji pojavila kao 'Allegra'. - Hoćemo li se još jednom provozati? - pita je Noth u reklami, a ona dodaje: - Život je prekratak da ne bismo. Glumac Reynolds na kraju reklame doda 'On je živ', referirajući se na smrt lika u seriji. Inače, glumac Chris Noth je kategorički zanijekao sve ove optužbe. - Optužbe protiv mene koje pojedinci iznose godinama, čak i desetljećima, su lažne. Ove priče su mogle biti od prije 30 godina ili prije 30 dana. Ne uvijek znači ne, to je granica koju nisam prešao. Susreti su bili sporazumni. Teško je ne dovesti u pitanje vrijeme izlaska ovih priča. Ne znam sa sigurnošću zašto se sada pojavljuju, ali znam da nisam napao te žene - rekao je glumac.