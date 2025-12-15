Supruga je bila ključna za veliku promjenu Željka Samardžića: Rekla mi je da smršavim 5 kg

Uoči beogradskog koncerta, Željko Samardžić (70) osvrnuo se na karijeru, ali i ono što mu je danas najvažnije u životu. Pjevač je govorio o obitelji, osobnom zadovoljstvu i putu koji je prošao, ističući da mu posebnu vrijednost predstavlja vjernost publike koja ga prati još od samih početaka, ali i interes mlađih generacija koje danas dolaze na njegove nastupe.

- Velika je stvar da čovjek od 70 godina doživi da ga mlađi svijet voli, to bih poželio svakome od svojih kolega da doživi. Ja sam sve svoje snove ostvario - rekao je Samardžić.

Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

Sa suprugom Majom, Željko ima tri kćeri i troje unučadi. Pjevač je otkrio da često razmišlja o obitelji, posebno o najmlađoj unuci Lenki, dok je spomenuo i najstarijeg unuka Luku, koji studira u Americi i bavi se košarkom.

- Danas sam razmišljao dok sam držao najmlađu unuku Lenku, Bože kako bi bilo divno kada bih doživio njen 18. rođendan. Moj najstariji unuk ima 20 godina, zove se Luka, on je na fakultetu u Americi, igra košarku, sportski je tip i to mu je životni san - istaknuo je Samardžić.





- Moja obitelj je uvijek uz mene, ja sam glava obitelji. Uvijek se mene pita, a za glavna pitanja tu je moja Maja s kojom sam 48 godina u braku. Rekla mi je da moram smršavjeti pet kilograma. Imao sam 102 kilograma, a sad imam 88 kilograma, tako sam joj to ispunio - priznao je pjevač.

Beograd: Poznati na proslavi rođendana radio Naxija | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Veliku ulogu u njegovoj karijeri imala je suradnja s Marinom Tucaković. Ona mu je početkom devedesetih napisala pjesmu 'Sipajte mi još jedan viski' koja mu je donijela veliku slavu, a kasnije i niz hitova, među kojima se ističe i 'Grlica'.