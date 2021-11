Zagrepčanka Slavica Rokvić, supruga pjevača Marinka Rokvića, oglasila se na Instagram profilu prvi put nakon njegove smrti. U emotivnoj objavi uz zajedničku fotografiju prisjetila se svoje ljubavi.

- Jutro, to sumorno subotnje jutro. Tišina koja ne umiruje, već razdire grudi. Srce koje od bola savija leđa, s mukom se ispravljam i mislim da nosim pobjedu. A koga sam pobijedila? Shrvana, u trenu u meni puca svaki atom postojanja, ludilo koje prijeti da nadjača razum. Tuga koja me bez pitanja uvlači u svoje skute. Osjećaj borbe jenjava i gubi se u daljini. Spokoj? I on se gubi. Poraz, patnja, očaj, nevjerica, nedostatak zraka - započela je pa nastavila:

- Svjetlost koja podiže i plaši. Svijest koju ne priznajem jer surovim grčenjem iskrivljuje i natapa lice. Nije smrt kada umireš, već kada nekog voliš, a bez njega ostaješ. Kada sve u tebi utihne, a ti i dalje dišeš, živiš... Stid zbog slabosti koja nadjačava. Pred tobom zavezanih ruku stojim, nemoćna da priznam poraz. A ti u postelji uzvišen, veličanstven, dostojanstven, s osmijehom na licu usnulog i slobodnog poput ptice. Zagledan u daljinu do koje ne mogu doprijeti. I onda kao da čujem tvoje riječi: 'Slavuju, ne tuguj, radosna budi'. Pokušavam, dušo, da tražim radost u bolu. Oprosti, željela bih, ali ja je ne pronalazim.

Podsjetimo, pjevač Marinko Rokvić preminuo je 6. studenog u Beogradu u 68. godini. Njegov najveći hit zasigurno će uvijek ostati pjesma 'Ovo je moja kuća'. Vijest o njegovoj smrti mnoge je iznenadila, jer je srpski pjevač do samog kraja skrivao da je bolestan.