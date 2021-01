Dok je 2020. godina bila loša u svjetskim razmjerima, za Dr. Drea (55), izgleda, neće biti ništa bolje ni u 2021. Popularni reper čije je pravo ime Andre Romelle Young doživio je moždani udar početkom godine, a nedugo nakon toga ga je supruga Nicole (51) optužila za zlostavljanje i želi razvod, piše People.

Neki pretpostavljaju da su stvari koje su vodile prema razvodu dovele repera u loše zdravstveno stanje. A Nicole od Drea traži čak dva milijuna dolara privremene alimentacije te još pet milijuna dolara pravni tim koji radi na slučaju razvoda. Da, tih 'par milijuna' je privremeno jer se tu radi o imovini vrijednoj milijardu dolara.

Young ne želi dijeliti stečeno bogatstvo sa suprugom nakon što su u braku bili 24 godine ni plaćati spomenute zahtjeve supruge. Privremeno je spriječen baviti se sudskim procesom u kojem ga supruga optužuje da ju je u braku emocionalno i fizički zlostavljao.

- U bolne i mučne detalje sam opisala nasilje koje je Andre vršio nad mnom tijekom više od 25 godina naše veze. Držao mi je pištolj uperen u glavu dva puta. Tukao me po licu i glavi. Verbalno me maltretirao, ponižavao me kao osobu - do te mjere da sam razvila PTSP - objasnila je Nicole u dokumentima koji su 'procurili' u javnost.

Dr. Dre to opovrgava i navodi da policija nikad nije bila pozvana, iako Nicole tvrdi da je o tome razmišljala, ali nikad nije učinila.

- Poznato je da žrtve nasilja u obitelji najčešće nemaju nikakve dokaze da se ono događalo - zaključila je supruga repera.

Od lipnja prošle godine žive odvojeno, a Dre joj plaća 293 tisuće dolara uzdržavanja mjesečno. Ona želi barem 2 milijuna mjesečno jer je navikla na određeni stil života te je priložila troškovnik. Tvrdi da joj treba oko 900 tisuća dolara za zabavu i odmore, još 135 tisuća za odjeću, 30 tisuća za hranu te 10 tisuću za održavanje doma.

Ona nema prihoda, ali ima ušteđevinu od 80 tisuća dolara. A sad slijedi parnica. Navodi se da postoji 24 stranice dug dokument u kojem je Nicole potpisala kako će svu imovinu sa suprugom držati odvojenom te da će se bračna stečevina dijeliti prema onome tko ju je stekao. A tu je očito Dre u velikoj prednosti...