Supruga srpskog predstavnika na Eurosongu prijeti razvodom

Srbiju će na ovogodišnjem Eurosongu predstavljati glazbenik Aleksandar Sanja Ilić (66) i grupa Balkanika s pjesmom 'Nova djeca', a umjesto priprema za nastup skladatelj se mora boriti s malo drugačijim problemima. Kako pišu srpski mediji, njegova supruga Tatjana Karjanov želi biti dio delegacije koja putuje u Lisabon, a kako to nije moguće, zaprijetila je razvodom.

- Posljednjih dana u njihovom domu vode se oštre polemike oko toga hoće li Tatjana ići u Portugal ili ne. Od ljudi sa RTS traženo je da Sanjina supruga ide kao član delegacije, što znači da bi RTS morao platiti troškove njenog boravka. Pošto to nije pravilo ove televizije, oni su odbili ovakav zahtjev što je kod Sanjine supruge izazvalo burnu reakciju - objašnjava izvor koji je vrlo dobro upućen u ovu tematiku.

Cijela priča je toliko eskalirala da je Tatjana prijetila da će se razvesti od Sanje ukoliko ona ne bude dio delegacije jer je upravo ona jedan od autora pjesme - dodaje izvor. Ipak, čini se da bi ova eurovizijska drama ipak mogla imati sretan kraj. Naime, pjevač je sam odlučio platiti troškove puta svoje supruge kako ne bi imao problema u braku.

Foto: screnshot

- Hoće, ići će na Euroviziju. Što ne bi išla? Ne znam da li će biti kao član delegacije, ali u svakom slučaju ide. Vjerojatno ide kao moja supruga, što bi televiziju opterećivao s tim - rekao je glazbenik na upit Kurira. Sve je prokomentirala i urednica Zabavnog programa RTS-a Olivera Kovačević.

- Sanja Ilić neće biti na sceni nego ide kao vođa 'Balkanike' i kompozitor pjesme, a RTS uvijek vodi jednog člana autorskog tima. Je li to kompozitor ili izvođač, to ostaje na njima da odluče - objašnjava urednica koja na pitanje zbog čega Tatjana nije ići kao član delegacije kratko objasnila kako si tv kuća to nije mogla priuštiti.

Podsjetimo, Ilić je bio oženjen i pokojnom jugoslavenskom glumicom Zlatom Petković, koja je svojevremeno bila Miss Jugoslavije. Ona se proslavila ulogom Marije u seriji 'Povratak otpisanih', a preminula je 2012. u 58. godini života u Beogradu, sedam dana nakon što je pretrpjela moždani udar. Skladatelj sa Zlatom ima sina, glazbenika Andreja Ilića.