Muke po HRT-u: Franka Batelić sama platila spot za Eurosong

Spot nije platio HRT, financirali smo ga ja i moj menadžment. Dio ljudi je i volontirao, jer im je bilo drago sudjelovati u Eurosong projektu, rekla nam je Franka Batelić (25).

Snimanje je u Zorinu domu u Karlovcu trajalo 22 sata u komadu, a ekipi su se pridružili i Frankini plesači.

- Najzabavniji dio nam je bio kad su plesači bili prekriveni blatom - izjavila je Batelić.

Pjesma kojom će Hrvatsku predstavljati na ovogodišnjem Eurosongu je snimljena u studiju Branimira Mihaljevića, a pjevačica tvrdi kako joj skladatelj i aranžer to nije naplatio.

Platila i postprodukciju

- Nismo ništa platili. On je moj dugogodišnji prijatelji i izdavač, a ovo je pjesma koja ide na Eurosong i to je ogromna čast i reklama - govori Batelić. Pjesmu “Crazy” poslali su na postprodukciju u London, u Metropolis studio kod Paula Norrisa i Tima Younga, koji su surađivali s Rihannom i The Killersima.

- Produkciju spota smo platili moj menadžment i ja - otkrila je Franka. S HRT-a su nam potvrdili kako nisu sudjelovali u financiranju spota.

- Hrvatska radiotelevizija nije sudjelovala u njegovu financiranju ni u njegovoj izradi, a javni medijski servis nije imao nikakav trošak ni za tekst autorice pjesme ‘Crazy’ - odgovorili su nam s državne televizije, na kojoj je financiranje spotova našim predstavnicima na Eurosongu dosad bilo praksa. Pjesma “Mižerja”, s kojom je Klapa s mora sudjelovala na Euroviziji 2013., bila je na postprodukciji u Milanu, a troškove je pokrivao HRT. Franka nam je objasnila kako je uvjerena da će dobiti novčani iznos za svoj nastup, ali to joj, kaže, nije važno.

- Ja ću dobiti sigurno honorar pri završetku Eurosonga. Za tekst i za nastup - ispričala je pjevačica, koja je napisala tekst za pjesmu koju će izvesti u Lisabonu. Avionske karte i smještaj će, kaže Franka, platiti HRT.

Tekst za pjesmu “Crazy”smislila je na licu mjesta, kad je čula prve tonove.

- Tekst je došao sam od sebe - rekla je Batelić.

Ćorluka nije sponzor

Šuškalo se i kako je Vedran Ćorluka (32) svojoj odabranici financirao pjesmu, ali i spot. Pjevačica se nasmijala i to demantirala, a nogometaš je također bio kratak.

- S Frankinom glazbenom karijerom imam veze kao i ona s mojom nogometnom. Znači, nikakve - rekao nam

je Vedran Ćorluka, koji je prvi Franki čestitao na ostvarenju sna.