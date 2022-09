Supruga Tome Zdravkovića o njegovoj ljubavi prema folk zvijezdi Silvani Armenulić

Gordana Zdravković, supruga pokojnog pjevača Tome Zdravkovića, progovorila je o njihovom braku i njegovoj ljubavi prema Silvani Armenulić za srpsku televiziju K1 i otkrila kakav je zapravo bio život s njim.

- Da je bilo lako - nije. Da je bilo teško - nije ni to. U početku je bilo veoma konfuzno. Imala sam 25 godina kada smo se upoznali, a on je bio 12 godina stariji. Bio je oformljena osoba, morala sam to prihvatiti. Nisam ga htjela mijenjati. Morala sam se uklopiti u njegov život - ispričala je Gordana, koja je s Tomom u braku provela 18 godina.

U filmu 'Toma' koji prati život pokojnog pjevača, govori se i o ljubavnoj priči između Tome i Silvane Armenulić, jedne od najvećih zvijezda onoga vremena koja je život izgubila sa samo 37 godina kada je poginula u prometnoj nesreći.

Nesreća je pogodila cijelu bivšu Jugoslaviju, a njezina je smrt sve ove godine ostala pod velom misterije jer je navodno dva mjeseca prije smrti iskoristila koncert u Bugarskoj za posjet proročici Babi Vangi, piše Story.hr.

Silvana i Toma navodno su se upoznali tako što ga je, tada 19-godišnja pjevačica, srela promrzlog na klupi u Leskovcu. On joj je priznao da voli pjevati pa ga je ona odvela na svoj nastup. Iako je bila na početku karijere, pomogla je Tomi da se probije u glazbi.

Upoznala ga je sa svim važnim ljudima, pronalazila mu poslove, a on je upravo njoj napisao pjesmu ‘Šta će mi život bez tebe dragi’ koja je postala jedan od njezinih najvećih hitova.

Mnogi tvrde da Toma nikog nije volio kao Silvanu, ona mu ljubav nije uzvratila kako je on htio te ga je povrijedila kada ga je pozvala na svoje vjenčanje. Njihov je odnos komentirala je i Gordana, Tomina supruga, nakon što je pogledala spomenuti film.

- Znam da ju je jako volio, ali s obzirom na to da se moj suprug lako zaljubljivao, pretpostavljam da je bio zaljubljen i da je to ostala jedna njegova neostvarena ljubav koja je postala prijateljstvo. Ona je u to vrijeme za njega bila nedostižna, a pomogla mu je. Nikada nije imao hrabrosti ni da joj kaže da je voli. Kada je poginula, on je bio očajan. Ja se sjećam kad sam toga dana došla kući, mislim da je Lepa Lukić javila… On je bio očajan. Nikada ga nisam vidjela takvog. Mislim da je to nešto što Toma nikada nije priznao nikome, nego samo sebi - zaključila je Gordana.

