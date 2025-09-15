Supruga TV voditelja pridružila se bravo! radio ekipi: Ovo je bio moj san, beskrajno sam sretna

Danas u 13 sati radijski eter dobio je pojačanje - Nina Slišković Goleš stigla je na bravo! radio i preuzela najljepši dio dana, 'Dobre vibracije' od 13 do 17 sati! Nakon više od godinu i pol pauze, vratila se svojim slušateljima puna energije, emocija i novih iskustava.

- Moram biti iskrena i reći da je bravo! bio moj san i radio kojem sam stremila jako dugo, tako da sam beskrajno sretna što je taj trenutak došao. Zahvalna sam svima koji su u meni prepoznali potencijal i pružili mi priliku da se dalje profesionalno razvijam baš tu. Ovih se dana u meni miješaju osjećaji uzbuđenja, sreće, ali pomalo i treme jer su moja vlastita očekivanja velika, kao i želja da slušateljima pružim najbolju verziju sebe - otkriva Nina.

Izvan radija njezin se život itekako promijenio - postala je mama drugog dječaka, proživjela divne trenutke s obitelji, uživala u putovanjima, radosti i stvaranju. Upravo u tom razdoblju izdala je i svoju prvu slikovnicu.

- Više od godinu i pol dana sam izbivala iz etera, u međuvremenu sam postala mama još jednog dječaka, izdala slikovnicu, proživjela jednu divnu godinu života punu obitelji, putovanja, radosti… i sada osjećam kako je došao trenutak da se vratim u studio i posvetim malo više svojoj drugoj kući - radiju - kaže.

Foto: Gordan Svilar bravo! radio

Nina privatno živi jednako dinamično kao i poslovno - uz dvoje mališana i karijeru, dijeli svakodnevicu sa suprugom, poznatim TV voditeljem Dinom Golešom.

Foto: Privatni album

Iako se vraća s golemim iskustvom, Nina priznaje da je trema i dalje prisutna: 'Svi me ovih dana ohrabruju riječima ‘ma ajde, petnaest godina to radiš, to je kao vožnja bicikla, nikad se ne zaboravlja’, da, istina, osim što nikad nisam vidjela bicikl sa sto gumbića i još toliko klizača. Trebat će mi možda malo vremena da ponovno osjetim kako vladam situacijom, što je i normalno, ali se nadam da ću slušateljima biti ugodno društvo kroz svakodnevicu i da ću pronaći put do njihovih ušiju, domova i (bude li sreće) srca'.

Za Ninu ostvarenje sna, a za slušatelje bravo! radija novi razlog da svakodnevicu provedu baš u njezinu društvu.