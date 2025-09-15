Obavijesti

Show

Komentari 1
NOVO POJAČANJE

Supruga TV voditelja pridružila se bravo! radio ekipi: Ovo je bio moj san, beskrajno sam sretna

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Supruga TV voditelja pridružila se bravo! radio ekipi: Ovo je bio moj san, beskrajno sam sretna
3
Foto: Privatni album

Nina Slišković Goleš preuzela je 'Dobre vibracije' od 13 do 17 sati! Izvan radija njezin se život itekako promijenio - postala je mama drugog dječka, proživjela divne trenutke s obitelji, uživala u putovanjima...

Danas u 13 sati radijski eter dobio je pojačanje - Nina Slišković Goleš stigla je na bravo! radio i preuzela najljepši dio dana, 'Dobre vibracije' od 13 do 17 sati! Nakon više od godinu i pol pauze, vratila se svojim slušateljima puna energije, emocija i novih iskustava.

- Moram biti iskrena i reći da je bravo! bio moj san i radio kojem sam stremila jako dugo, tako da sam beskrajno sretna što je taj trenutak došao. Zahvalna sam svima koji su u meni prepoznali potencijal i pružili mi priliku da se dalje profesionalno razvijam baš tu. Ovih se dana u meni miješaju osjećaji uzbuđenja, sreće, ali pomalo i treme jer su moja vlastita očekivanja velika, kao i želja da slušateljima pružim najbolju verziju sebe - otkriva Nina.

OSUDILA PONAŠANJE Supruga TV voditelja o kaosu u Splitu: 'Je li normalno da ga zaustave majmuni žedni krvi?'
Supruga TV voditelja o kaosu u Splitu: 'Je li normalno da ga zaustave majmuni žedni krvi?'

Izvan radija njezin se život itekako promijenio - postala je mama drugog dječaka, proživjela divne trenutke s obitelji, uživala u putovanjima, radosti i stvaranju. Upravo u tom razdoblju izdala je i svoju prvu slikovnicu.

- Više od godinu i pol dana sam izbivala iz etera, u međuvremenu sam postala mama još jednog dječaka, izdala slikovnicu, proživjela jednu divnu godinu života punu obitelji, putovanja, radosti… i sada osjećam kako je došao trenutak da se vratim u studio i posvetim malo više svojoj drugoj kući - radiju - kaže.

Foto: Gordan Svilar bravo! radio

Nina privatno živi jednako dinamično kao i poslovno - uz dvoje mališana i karijeru, dijeli svakodnevicu sa suprugom, poznatim TV voditeljem Dinom Golešom.

Foto: Privatni album

Iako se vraća s golemim iskustvom, Nina priznaje da je trema i dalje prisutna: 'Svi me ovih dana ohrabruju riječima ‘ma ajde, petnaest godina to radiš, to je kao vožnja bicikla, nikad se ne zaboravlja’, da, istina, osim što nikad nisam vidjela bicikl sa sto gumbića i još toliko klizača. Trebat će mi možda malo vremena da ponovno osjetim kako vladam situacijom, što je i normalno, ali se nadam da ću slušateljima biti ugodno društvo kroz svakodnevicu i da ću pronaći put do njihovih ušiju, domova i (bude li sreće) srca'.

SRETNE VIJESTI Hrvatski voditeljski par dobio drugo dijete: Otkrili ime bebe
Hrvatski voditeljski par dobio drugo dijete: Otkrili ime bebe

Za Ninu ostvarenje sna, a za slušatelje bravo! radija novi razlog da svakodnevicu provedu baš u njezinu društvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Gdje su danas pobjednici 'MasterChefa' i čime se bave?
NAKON ŠTO SU SE KAMERE UGASILE...

FOTO Gdje su danas pobjednici 'MasterChefa' i čime se bave?

Najgledaniji kulinarski show u Hrvatskoj vraća se na male ekrane, u ponedjeljak na Novoj TV kreće osma sezona MasterChefa. Gledatelje očekuju nove kulinarske avanture, a mi smo se uoči početka prisjetili svih dosadašnjih pobjednika
FOTO Kad se Sydney Sweeney pojavila na Emmyjima, sve konkurentice postale su kulisa
EMMYJI ILI SYDNEYJI?

FOTO Kad se Sydney Sweeney pojavila na Emmyjima, sve konkurentice postale su kulisa

Sydney Sweeney nije samo prošetala crvenim tepihom Emmyja u nedjelju u Los Angelesu, ona ga je 'zapalila'. U jarko crvenoj satenskoj haljini s dekolteom koji je balansirao između elegancije i provokacije, izgledala je kao da je došla po glavnu nagradu, bez obzira na kategoriju. Šlep se vukao iza nje poput najvjernijeg pratitelja, a reflektori su na svakoj fotografiji hvatali isti trenutak, Sydney u svom elementu.
FOTO Rastezanje na svježem zraku: Nives Celzijus pokazala koliko može dignut' nogu
JOJ, JOJ, JOJ

FOTO Rastezanje na svježem zraku: Nives Celzijus pokazala koliko može dignut' nogu

Na Kraljičinom zdencu, okružena zelenilom i svježim zrakom, Nivec Celzijus opustila se na klupi i pozirala u svom prepoznatljivom stilu. Fotografije je podijelila na Instagramu, a pratitelji nisu mogli ostati ravnodušni na njenu pozu. Fanovi su se našalili pa joj napisali stihove iz popularne pjesme Linđo: 'Joj, joj, joj, kol’ko mogu dignut' nogu…'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025