Suprugu basista benda Weezer uhitili zbog pokušaja ubojstva

Jillian Shriner, supruga Scotta Shrinera, basista američkog rock benda Weezer, uhićena je zbog pokušaja ubojstva. Policija tvrdi da je u utorak izvukla pištolj i uperila ga prema njima dok su tražili osumnjičene za prometnu nesreću blizu njezine kuće u Los Angelesu. Kažu da su joj više puta naredili da ispusti oružje, ali nije poslušala.

U jednom trenutku pištolj je, navodno, uperila ravno prema policajcima, pa su oni zapucali i ranili je. Ranjena je, ali ozljede nisu bile opasne po život. Povukla se u kuću, ali kasnije je izašla i predala se. Policija ju je uhitila i prevezla u bolnicu. U kući su pronašli pištolj kalibra 9 mm.

Naknadno je utvrđeno da nije imala veze s prometnom nesrećom ni bijegom osumnjičenih. Jedan je muškarac iz te nesreće uhićen, dok su druga dvojica još u bijegu.

Protiv Shriner podignuta je optužnica za pokušaj ubojstva, a cijeli slučaj još se istražuje jer je riječ o pucnjavi u koju je bila uključena policija.

Jillian Shriner poznata je kao spisateljica pod imenom Jillian Lauren. Pisala je knjige o stvarnim zločinima, uključujući 'Behold the Monster', temeljenu na razgovorima s osuđenim serijskim ubojicom Samuelom Littleom. Autorica je i memoara 'Some Girls: My Life in a Harem te Everything You Ever Wanted'.

ABC News pokušava doći do nje i njezina menadžera za komentar.