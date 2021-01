Vrckava pjevačica Maja Šuput Tatarinov (41), koja čeka sina sa suprugom Nenadom (37), otvorila je dušu u podcastu Ane Radišić. Među ostalim, osvrnula se na trudnoću.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Do tri i pol mjeseca trudnoće trbuh mi se jako malo vidio. Non-stop sam zvala doktora da pitam što je s djetetom... Ali kad je odjednom krenuo rasti, to je bilo baš rapidno, nije se dogodila lagana promjena, kod mene ti je samo eksplozija bila, ništa više u robu ne stanem - ispričala je.

Kaže da trenutačno ne živi u svom stanu jer ga je 'srušila' s obzirom na to da nisu imali bebinu sobu pa su usput odlučili sve renovirati. 'Pohvalila' se da je u 2021. bukirana.

- Svi datumi od petog mjeseca do kraja godine su mi prodani zbog svadbi. To su sve one svadbe koje se nisu održale u prošloj godini plus one svadbe koje su davno bile rezervirane za 2021. Radim i dječju kazališnu predstavu, ali ne glumim. S obzirom na to da imam dječji album 'Što je to ljubav?', tako će se zvati i predstava, bit će mjuzikl. Super zabavna predstava, ali i edukativna - ističe.

No ni tu nije kraj njezinim planovima. Želja joj je imati boutique hotel.

- To je mali hotel koji ima maksimalno 25 soba. Toliko skup da jednostavno želiš reći da si bila tamo... Usluga će biti takva da jednostavno nema šanse da poželiš nešto, a da ti mi to ne omogućimo i uvijek će se gosti vratiti u moj boutique hotel. Kad sam bila mala, mislila sam da će to biti na Jadranu, a sad nisam sigurna - objasnila je.

Maja je već po običaju 'popeglala' fotografije nakon emisije.