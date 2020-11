Šuput ne želi otkriti spol bebe: 'Ova trudnoća mi je, obzirom na moje godine, vjerojatno zadnja'

<p>Pjevačica i voditeljica showa 'Tvoje lice zvuči poznato', <strong>Maja Šuput Tatarinov </strong>(41), čeka prvo dijete, a sada se osvrnula na trudnoću.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Rastem, rastem! Ja sam se zadnja dva tjedna stalno bunila: 'Ja jedina nemam trbuh, sve trudnice imaju trbuh, kakva sam ja to trudnica, nit mučnine'. Nije da se žalim, ali daj beba javi se da znam, ono... Ali po knjizi ispada da je trbuh narastao baš kad treba - rekla je za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/maja-suput-otkrila-kako-provodi-dane-u-trudnoci---626486.html">IN magazin</a>.</p><p>Dodala je kako su prije nekoliko dana ona i suprug<strong> Nenad </strong>(36) prvi put doživjeli boksanje od bebe.</p><p>- A ono što nas je najviše razveselilo kao roditelje je da beba prati naš tempo jer je boksanje bilo u ponoć. Znači nije beba u devet sati ujutro ili u podne, nego u ponoć. Onda je Nenad stavio glavu na trbuh i rekao: 'Ljubavi tatina, bravo. Noćna ptica na mamu!' ha ha ha - ispričala je.</p><p>Kada su u pitanju potrepštine za bebu, glazbenica kaže da su izabrali sve.</p><p>- A veseli me to. Pa to mi je sad prvi put. Vrlo vjerojatno, obzirom na moje godine, i zadnji pa nek se dijete veseli - poručila je, no spol djeteta nije htjela otkriti.</p><p>Iako zbog pandemije korona virusa trenutačno nema nastupa, Maja se 'pohvalila' kako je bukirana za sljedeću godinu. </p><p>- Barem što se svadba tiče. Posao ide odmah, nešto malo nakon što se dijete rodi i to je potpuno okej. Moj posao je sjajan, ja idem pjevat od osam sati navečer do pet sati ujutro. Ja ga uspavam, dođem doma, a beba ni ne zna da me nije bilo, a osim toga, ima beba i oca, ne? - objasnila je.</p><p>Iako sada ne nastupa, to je nije spriječilo da nastavi raditi 'punom parom'. Naime, svojim pratiteljima na društvenim mrežama predstavila je najraskošniji projekt na kojem je vrijedno radila. </p><p>Nakon kolekcije slušalica, papuča, kozmetike, mikrofona... Maja se odlučila 'okušati' i u dizajniranju interijera. Prvi na red je došao zagrebački klub MINT.</p><p>- Dame i dame... s najvećim ponosom predstavljam vam najraskošniji projekt u kojem može uživati svaka od vas. Otvorili smo prvi brendirani ženski toalet koji je u potpunosti dizajniran kao mirisni raj i oaza za žene. Djevojke mogu uživati u našoj cijeloj kozmetičkoj liniji. Svi koji su kročili ovog vikenda u naš 'Ladies room' složili su se da je ovo daleko najljepši, najluksuzniji i najmirisniji lounge za dame - napisala je Šuput u opis objave.</p>