Šuput o majčinstvu: 'Dogovorili smo se oko imena za bebu...'

Prošlo je nešto više od mjesec dana od kad je pjevačica Maja Šuput (39) uplovila u bračne vode s zaručnikom Nenadom Tatarinovim (36). U intervjuu za 'IN magazin' Šuput je otkrila kakav je osjećaj biti u braku i kakvi su joj planovi za majčinstvo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Za medije sam Maja Šuput, na papirima sam Maja Šuput Tatarinov, a u duši sam Maja Tatarinov - rekla je pjevačica koja je trenutno u procesu promjene imena na osobnim dokumentima.

Foto: Instagram/Screenshoot

- Osjećaj biti u braku je isti kao i prije, samo što sada imam i prsten. Nakitio me čovjek, kao božićnu jelku - našalila se Šuput te dodala kako je zahvalna što se budi uz pozitivnog čovjeka s kojim dijeli isti način života.

- Samo da je dobar restoran, hotel, da se sredimo, da pijemo dobro vino, a takav je i Nenad - objasnila je. Pjevačica je još u studenom prošle godine, kad je na rođendanskoj proslavi slomila nogu i dobila gips, izjavila kako 'svečano obećaje da će raditi bebu čim joj noga ozdravi'.

Foto: Instagram/Screenshoot

- Nenad i ja smo se već dogovorili da ću ja pjevati, a on će me s bebom pratiti na putovanjima. Neki prijatelji su mi savjetovali da angažiram dvije dadilje. Ja bih staru i ružnu, a Nenad je rekao da to ne dolazi u obzir jer moramo paziti na imidž - izjavila je Šuput tad za Gloriju, a čini se kako se na planovima o majčinstvu radi punom parom.

- Bez problema ćemo naći vrijeme, već smo se sve i dogovorili. Već smo se i oko imena dogovorili! I nije hrvatsko - dodala je pjevačica koja nije htjela otkriti ime kako ga ne bi urekla.