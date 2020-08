Šuput pozirala na podu, a svu pozornost 'ukrao' je grudnjak

<p>Pjevačica <strong>Maja Šuput Tatarinov</strong> (40) je posljednjih dana uživala u ljetovanju. Brčkala se i sunčala pa nije nedostajalo fotografija.</p><p>Ipak, sada se na društvenim mrežama 'pohvalila' kako se vraća poslovnim obvezama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Za ovaj vikend u kojem me čeka rad i ne spavanje do nedjelje (pjevam i večeras i sutra na vjenčanjima) treba mi energije na kvadrat... Dan započinjem svojom šalicom kavice koju ću očigledno piti do nedjelje non stop - napisala je vidno raspoložena Maja.</p><p>Pozirala je na podu te je odjenula kombinezon. Kosu je svezala, lice 'ispeglala', a u ruci je držala šalicu kave.</p><p>No ono što je najviše privuklo pozornost na fotografijama bio je njezin crni grudnjak koji je 'izvirio'.</p><p>Podsjetimo, pjevačica je nakon odmora u luksuznoj vili nedaleko Poreča u kojoj noćenje stoji do 6000 kuna produžila i do Brijuna.</p><p>Tamo je<b> </b>pozirala u Missonijevom šarenom kaftanu koji stoji oko 1000 eura, odnosno 7521 kuna.</p><p>Upečatljivim kaftanom se na društvenoj mreži oduševila i njezina kolegica iz žirija showa 'Tvoje lice zvuči poznato', <strong>Martina Tomčić </strong>(45), koja je pitala Maju o kojem je brendu riječ na što joj je Šuput spremno odgovorila 'Missoni sestro'.</p>