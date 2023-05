'Survivor' je napustila Nikolina, a odbjegli natjecatelji dobili su kazne: 'Bio sam nepromišljen'

Nakon što su Bojan, Marko i David prekršili pravila i otišli tražiti hranu izvan kampa, otkrili su da će za to morati snositi posljedice. No, o kakvim se posljedicama radi, saznali su tek na plemenskom vijeću. Prije toga morali su sa svojim timovima odigrati igru za plemenski imunitet i to na jednom od najtežih poligona do sada koji je uključivao provlačenje i prokopavanje puta kroz pijesak.

Osim fizičkog dijela poligona, morali su biti i posebno koncentrirani zbog labirinta kojeg su trebali složiti i kroz njega provući lopticu. Pobijedilo je pleme koje je prvo osvojilo osam bodova, a to su i ovoga puta bili plavi. U posljednjem srazu timova igrali su Leo i Bojan te je pobjednički osmi bod osvojio Leo, a plavi tim tako je pobijedio rezultatom osam naprama tri. Crveni tim, obeshrabren i s dva igrača kojima prijete sankcije, morali su na igru za osobni imunitet.

- Malo nam je energija pala zbog cijele situacije u našem plemenu - komentirala je Nataša.

U igri za osobni imunitet najbolji je bio Marko koji je dobio ogrlicu. Ubrzo potom, nakon što su se okupili u kampu, došlo je do prepirke između Sanje i Drage.

Sve je krenulo kada je Sanja komentirala na glas: 'Prvi put vidim ženu iz crvenog plemena s nekim alatom', ali odgovor joj nije izostao, pa joj je Draga rekla: 'Daj, ne lupetaj! Sanja, molim te. Što guraš nos u naše pleme?'

- Sanja konstantno propagira priču sportskog duha i fer playja, a konstantno primjećujem situacije u kojima uopće ne igra fer play - primijetila je Nikolina.

Na plemenskom vijeću, Marko, Bojan i David morali su se suočiti s posljedicama svog nepromišljenog ponašanja.

- Ostajete u igri, a vaše pleme će odlučiti o vašoj sudbini. Vaša kazna će biti ta da ćete biti isključeni iz svih nagrada koje osvoji vaše pleme - priopćio im je Mario.

- Meni je najveća kazna što me tražilo 50 ljudi i ništa mi neće nadomjestiti ono što sada osjećam - osvrnuo se Bojan te dodao: 'Imao sam najbolju namjeru da učinim najbolje za svoje pleme. Nisam bio svjestan koliko je sve bilo nepromišljeno'.

- Razmišljao sam o tome kako ću hodati i uspjeti doći do neke hrane i da ćemo svi biti sretni. Nažalost, ispalo je tako kako je ispalo - rekao je David.

Na plemenskom vijeću, osim razgovora o nestanku, crveni je tim morao odlučiti i koja će njihova dva člana ići u duel. S četiri glasa izglasana je Nikolina, a Bojan je dobio svega jedan glas manje. Marko je direktno u duel prozvao Luku.

- Očekivano je, ako je Marko osvojio ogrlicu i prirodno mi je da mene izabere od svih ostalih. To između nas je jedno neslaganje i

netrpeljivost s rukavicama i maskom. Moja razmišljanja o njemu su da se jako ozbiljno pripremio za igru, a kako odmiče vrijeme, on puca i pokazuje pravo lice. Jako je dobar igrač i ima ogromnu želju pa je osvojio ogrlicu. Znao je da bi se našao u duelu da nije osvojio ogrlicu - kazao je Luka kada ga je Marko prozvao.

U igri za duel u kojoj je trebalo poslagati brojeve u slagalici, upravo je on bio uspješniji, a Nikolina je timu za kraj poručila: 'Mislim da sad dolazi moja uloga u poroti, i da ću vam suditi. Bit će svakako zanimljivo. Pazite se!'

