Survivor je napustio Lazar koji tvrdi: 'Bojan me izglasao kako bi se riješio svoje konkurencije'

Gubitak u igri za plemenski imunitet otvorila je neke bolne rane u crvenom timu, a kulminacija svega bila je Lazarovo ispadanje iz Survivora. Ipak, na tapeti se najviše našao Kalu, koji ništa nije prešutio svojim suigračima, pa su ga izglasali za odlazak u eliminacijsku igru. Lazar je u toj igri završio jer ga je za nju direktno izabrao Bojan, koji je imao tu moć budući da je osvojio ogrlicu osobnog imuniteta.

Kalu je kazao da je Bojan uz Marka najveći glumac u timu, a za razliku od njih, Luku i Natašu je počastio pohvalama: 'Po mom mišljenju oni su najzdravija priča u ovom plemenu. Ne bih se puno zadržavao na njima jer mogu reći samo pozitivne stvari o njima'. Kao ženske prijateljice, Kalu je izdvojio Dragu i Anju.

- Možda i nisu toliko slične, ali se ovdje dobro slažu. Draga mi manje odgovara nego Anja koja mi je jako draga. Dragin mi temperament ne odgovara i često mi je teško što sam pokraj nje 24 sata dnevno, jer zna biti prilično surova prema ljudima i okolini, Zna lako pobjesniti i to mi bude neugodno - kazao je Kalu.

- Lazar je pojedinac i nije pripadnik nekog klana. On je hodajuća kontradiktornost. On želi učiti, sretan je i zahvalan što je ovdje i na svemu što ima. Fantastičan je na poligonima, ali kao krava koja da mlijeko pa ga prolije, on to sebi često napravi tako što iz njega često izađe sebičnost i dvoličnost i na taj način pokvari dojam o sebi te sam sebi kopa jamu - rekao je Kalu na plemenskom vijeću.

Mario ih je zamolio da glasaju javno o ljudima koji imaju dva lica, a za Lazara je njih čak sedmero dignulo ruku. No, kada su morali na papiru nominirati člana tima za eliminacijsku igru, to je bio Kalu s četiri glasa. 'Uvijek sam spreman za borbu. Bitno mi je da nitko nije rekao da sam loš čovjek, sve ovo ostalo nije toliko bitno', kazao je Kalu.

David, kao osoba koja ima ogrlicu osobnog imuniteta, za eliminacijsku je igru u plavom plemenu izabrao Lea, a Bojan je odabrao Lazara. 'Želim da to bude samo poziv na buđenje, da kada se vrate, da stvari teku normalnije', komentirao je Bojan svoj odabir.

- Pričali smo o tome i psihički sam se naoštrio. Spreman sam vratiti se u pleme - rekao je Lazar, no u ovoj igri nije imao ni dovoljno spretnosti ni sreće. Igra za eliminaciju odvila se u dva kruga. U prvom su bolji bili Denis i Kalu te su se direktno vratili u svoje pleme, a u srazu Lazara i Lea izgubio je Lazar. 'Ušao sam s idejom da ću pobijediti, ali shvatio sam da je ovo ozbiljan show i da ima jačih protivnika. Više sam išao u smjeru da dam sve od sebe. Bio sam uopće zahvalan što sam došao', komentirao je Lazar.

Na kraju smatra da ga je Bojan izglasao kako bi se riješio svoje konkurencije. 'Shvatio sam da u svom životu nemam granice i da mogu napraviti sve što zamislim', zaključio je za kraj.

