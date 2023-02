'Survivor' se vraća na male ekrane, adrenalinske avanture novih kandidata stižu u proljeće

Nakon uspješne prošle sezone, zabavno-natjecateljski show 'Survivor' uskoro se vraća na male ekrane. Ljubitelji adrenalina, napetosti, zabave i natjecanja prepunog sportskih elemenata ovog će proljeća na Novoj TV uživati u novoj sezoni koja donosi veliko uzbuđenje.

Foto: Nova TV

Prošlog proljeća brojni su gledatelji svakodnevno pratili napete pustolovine odvažnih kandidata, a upravo su natjecateljski karakter showa, neizvjesne adrenalinske igre, zarazni timski duh i zajedništvo među članovima timova mnoge od njih potaknuli na sudjelovanje u novoj sezoni. Unatoč velikom broju prijavljenih kandidata, samo su oni najistaknutiji dobili priliku da uplove u nezaboravnu avanturu života, a njihov identitet doznat će se uskoro.

Foto: Nova TV

Jedan od najuspješnijih svjetskih showova u novoj sezoni na izoliranoj će lokaciji u Dominikanskoj Republici okupiti avanturiste, ljubitelje zahtjevnih izazova, rekreativce i vrhunske sportaše koji su na brojnim testiranjima kojima su bili podvrgnuti pokazali natprosječnu brzinu, spretnost, kondiciju, ali i snagu uma koja je neizostavan faktor za uspjeh u showu. Dok se s nestrpljenjem čeka tko će ove sezone ući u jedan od najzahtjevnijih showova, ostaje sigurno da su novi kandidati spremni ljestvicu podići još više.

Foto: Nova TV

- Nepredvidiva, poučna, turbulentna i nezaboravna, samo su neki od epiteta kojima se može opisati sezona koja je iza nas. Neizmjerno mi je drago da je upravo ona potaknula velik broj prijava i u ljudima pobudila želju za odlaskom u avanturu života. Nedvojbeno tvrdim da će vas nadolazeća sezona ponovno uvjeriti u to da je sve moguće i ostvarivo. S nestrpljenjem čekam početak prikazivanja nove sezone, a od kandidata očekujem da prvenstveno pobijede sebe jer bez toga neće moći pobijediti nikoga. Vjerujem u to da će vrijeme i proces, koji ćemo svi zajedno pratiti pred malim ekranima, izroditi pobjednike s titulama preživjelih koji to najviše zaslužuju biti - poručuje prošlogodišnja pobjednica Nevena Blanuša.

Foto: Nova TV

'Survivor' je show pun iznenađenja i preokreta, a njegova popularnost kontinuirano raste diljem svijeta, o čemu svjedoče brojne osvojene nagrade poput prestižnog Emmyja. Od svoje prve godine emitiranja 1997. do danas 'Survivor', koji je u vlasništvu medijske kompanije Banijay, broji preko 50 inačica u zemljama diljem svijeta, što ga čini jednim od najvećih televizijskih fenomena u posljednjih 25 godina.

I ove godine gledatelje čeka uzbudljiv koncept, dinamične igre i poligoni, a neće nedostajati ni upečatljivih, poticajnih i dirljivih životnih priča kandidata, kao i dobre zabave.

