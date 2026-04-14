'Survivor': Žuti slavili pobjedu, suparnici potonuli u razočaranju

Nakon intenzivnih izazova i emotivnih trenutaka, žuti tim u 'Survivoru' uspio je odnijeti pobjedu rezultatom 8:6, čime su ostvarili svoju 17. pobjedu ove sezone. Time su osigurali bogatu roštilj trpezu, što je izazvalo snažne reakcije među natjecateljima.

Dok su pobjednici slavili, u suparničkom timu zavladalo je razočaranje. Adrijana nije skrivala emocije: 'Jako sam se iznervirala. Plakalo mi se kad smo izgubili igru. Meso nismo jeli sto godina'.

Foto: NOVA TV

S druge strane, večer je za pobjednički tim protekla u opuštenijem tonu. Okupljeni oko stola, uživali su u nagradi i predahu od svakodnevnih izazova. Ivan je zadovoljno zaključio: 'Ovo je najbolja nagrada do sada', dok je Vanesa dodala: 'Ne znam što će se sljedeće morati dogoditi da nadmaši ovu nagradu'.

Foto: NOVA TV

Dobro raspoloženje dodatno je začinila Paula šalom: 'Sutra nećemo htjeti jesti rižu“, čime je nasmijala ostale i naglasila koliko im je ova nagrada značila'. Večer je tako zaključena u kontrastu emocija - slavlje jednih i razočaranje drugih - uz jasnu poruku da će daljnji tijek natjecanja biti još neizvjesniji i zahtjevniji.