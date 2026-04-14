Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA EPIZODA

'Survivor': Žuti slavili pobjedu, suparnici potonuli u razočaranju

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'Survivor': Žuti slavili pobjedu, suparnici potonuli u razočaranju
18
Foto: NOVA TV

Jako sam se iznervirala. Plakalo mi se kad smo izgubili igru. Meso nismo jeli sto godina, rekla je Adrijana

Nakon intenzivnih izazova i emotivnih trenutaka, žuti tim u 'Survivoru' uspio je odnijeti pobjedu rezultatom 8:6, čime su ostvarili svoju 17. pobjedu ove sezone. Time su osigurali bogatu roštilj trpezu, što je izazvalo snažne reakcije među natjecateljima.

NOVA BORBA Napeti odnosi u Survivoru: 'Ian je uvijek imao neke prohtjeve, meni je drago da je otišao...'
Napeti odnosi u Survivoru: 'Ian je uvijek imao neke prohtjeve, meni je drago da je otišao...'

Dok su pobjednici slavili, u suparničkom timu zavladalo je razočaranje. Adrijana nije skrivala emocije: 'Jako sam se iznervirala. Plakalo mi se kad smo izgubili igru. Meso nismo jeli sto godina'.

Foto: NOVA TV

S druge strane, večer je za pobjednički tim protekla u opuštenijem tonu. Okupljeni oko stola, uživali su u nagradi i predahu od svakodnevnih izazova. Ivan je zadovoljno zaključio: 'Ovo je najbolja nagrada do sada', dok je Vanesa dodala: 'Ne znam što će se sljedeće morati dogoditi da nadmaši ovu nagradu'.

Foto: NOVA TV

Dobro raspoloženje dodatno je začinila Paula šalom: 'Sutra nećemo htjeti jesti rižu“, čime je nasmijala ostale i naglasila koliko im je ova nagrada značila'. Večer je tako zaključena u kontrastu emocija - slavlje jednih i razočaranje drugih - uz jasnu poruku da će daljnji tijek natjecanja biti još neizvjesniji i zahtjevniji.

Foto: NOVA TV

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bolno za gledati! Htjeli su se malo 'popeglati', ali botoks i operacije su im uništili izgled...
POŠLO PO KRIVU

FOTO Bolno za gledati! Htjeli su se malo 'popeglati', ali botoks i operacije su im uništili izgled...

Madonna, Courteney Cox, Priscilla Presley samo su dio poznatih koji su se podvrgnuli estetskim korekcijama, a rezultat nije bio za pohvalu...
Što će biti u Divljim pčelama? U trenutku strasti otvore se vrata!
NOVA EPIZODA

Što će biti u Divljim pčelama? U trenutku strasti otvore se vrata!

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna epizoda serije 'Divlje pčele', a evo što će se u njoj događati...
Kaja i Karlo iz Savršenog žive skupa, a imaju i psa! 'Doveo ga je za moj rođendan, divan dar!'
MILE IH UVESELJAVA

Kaja i Karlo iz Savršenog žive skupa, a imaju i psa! 'Doveo ga je za moj rođendan, divan dar!'

Već nakon što su se kamere ugasile, Kaja i Karlo počeli su zajednički život u Zagrebu. Za nju je to bio veliki korak jer se zbog njega preselila s Tenerifa, a ubrzo im je stigao i novi član - pas Mile

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026