'Ivo me nazvao i čestitao Novu, rekao je: 'To je to' i poklopio' Zadnji put smo se čuli na Staru godinu u 18.57. Napravio je nešto što nije u 40 godina koliko se znamo. Nazvao me, dvaput zaželio sreću mojoj obitelji. Pokušao sam uzvratiti, ali je prekinuo, kaže njegov prijatelj