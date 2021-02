Đorđe je bio najbolji susjed. Jako dobra osoba. Novi Sad više neće biti isti. Družili smo se, a nepojmljivo mi je to da ga više neću sresti na ulici. Bio je velik čovjek, priča nam prvi susjed legendarnog kantautora Đorđa Balaševića koji nas je u petak napustio.

Nakon tužne vijesti o smrti Balaševića njegovi obožavatelji iskazali su mu počast. Brojni građani diljem regije tuguju, a u gotovo svim većim gradovima u subotu su se okupili ljubitelji glazbe novosadskog kantautora kako bi zapalili svijeće i zapjevali omiljene pjesme.

I susjedi imaju samo riječi hvale. Pričali smo s nekima koji su nam ispričali kako je Balašević bio velik glazbenik, a još veći čovjek.

- A tko Đoleta nije poznavao? On je bio legenda Novog Sada. Teško da će se ikada više roditi netko poput njega. On je imao neku svoju ideju, ali je bio najispravniji. Znao je što je dobro, a što loše. Humanist. I svaka osoba koja se malo zagleda treba vidjeti da sve ono što je govorio - govorio je ispravno - priča nam susjed pa nastavlja:

- Tek će godine pokazati. Malo tko je iz Novog Sada u posljednjih trideset godina zaslužio takav epitet. Bio je bez mrlje i to znaju sve osobe koje su ga poznavale. Đole je zaslužio svoju ulicu. Mislim da bi ju mogao dobiti već ove godine i smatra kako to treba biti neka lijepa i poznata ulica, a ne neka na kraju grada. To je jedan od deset najistaknutijih osoba u Novom Sadu i zaslužuje neki trg ili ulicu u centru grada - kaže nam susjed za kraj.