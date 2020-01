Susjedi o Stefanu: Sam baca smeće, vidjeli smo i da usisava'

Stefan Živojinović (27) nije išao na odmor sa svojom obitelji. Ekipi se na putovanju po Dubaiju i Maldivima zato pridružio Aleksandrin i Filipov sin Aleksandar, a Stefan će im se, kako je rekao, moći pridružiti tek za nekoliko dana.

- Idem dva dana u Dubai i onda pet dana na Maldive sa njima. Dva dana ću biti sa svojom ekipom, a onda s obitelji - otkrio je pjevač. Susjedi pričaju kako su oduševljeni njime, ali i ostalim članovima obitelji Živojinović. Kažu kako je pjevač lijepo odgojen i pristojan.

- Stefan je o svemu vodio računa i kada se njegov stan renovirao pa je insistirao da majstori poštuju kućni red i da najave sve veće i bučnije radove. Tu nas je kupio još prije nego što se doselio. Tada nismo ni znali tko će nam biti susjedi. Njegove roditelje Bobu i Brenu viđamo da dolaze, kao i brata Stefana i Filipa. Čitava obitelj je pristojna, uvijek se jave - rekao je susjed koji živi u Stefanovom ulazu.

Susjeda koja živi u jednoj od kuća preko puta zgrade u koju se uselio pjevač kroz osmijeh kaže da je Stefan omiljen među tinejdžerkama.

- Nisam znala tko je on, ipak sam ja malo starija pa slušam neke druge pjevače. Možda prije njegovu mamu, ali zato moje unuke znaju svaku njegovu pjesmu i idu na njegove nastupe kada pjeva u Beogradu. One su mi pričale da su neke njihove prijateljice odlazile kod Stefana na vrata i zvonile, ostavljale mu pisma i neke poklone, valjda plišane medvjediće pa vrištale da izađe. Mladost, ludost. Drago mi je da im je on interesantan jer je lijepo odgojen dečko - izjavila je susjeda.

S obzirom na to da blizu njegove zgrade nema dućana, često odlazi po namirnice u udaljeniji dućan.

- Kupi često neku vrstu talijanske pašte i tako neke namirnice koje ukazuju da sprema večeru. Ne dolazi često, ali kada dođe uvijek ostavi napojnicu i ponaša se kao svaki drugi kupac. Vrlo često kupovinu obavi, a da cijelo to vrijeme priča na telefon. Djevojčice su ga jednom ispred dućana zamolile da im se potpiše u školske bilježnice i slikale se sa njim, a on je sve to sa osmijehom prihvatio -ispričala je radnica i dodala da je Lepu Brenu vidjela dva puta kako ulazi u zgradu gdje joj živi sin.

Stefan ima čistačicu, ali susjedi ističu kako ga često viđaju kako sam baca smeće u kantu.

- Jednom sam čak i njega vidjela kako usisava otirač ispred vrata, ali viđam s vremena na vrijeme i ženu koja dođe kako bi kompletno očistila stan. Stefan i djeluje kao uredna osoba pa nije čudo da sve drži pod kontrolom. Ne znam samo ima li djevojku, dolazi mu tu društvo, ali nisu bučni - otkriva susjeda.

