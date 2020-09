Šuška se da muž reperice Cardi čeka dijete s drugom: 'To je laž'

Cardi je Offseta prethodno optužila kako ju je prevario odmah nakon što je rodila. Javno joj se ispričavao, no njegove nevjere stajale su ih braka. Nakon što je podnijela zahtjev za razvod, šire se razne glasine

<p>Reperica <strong>Cardi B</strong> (27) podnijela je zahtjev za razvod od supruga <strong>Offseta</strong> (28) nakon tri godine braka, a <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/cardi-b-slams-rumours-offset-22702217" target="_blank">Mirror</a> piše kako su se pojavile glasine da reper čeka dijete s drugom ženom. Bliski prijatelji reperice te su glasine opovrgnuli.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Nema nikakvog drugog djeteta, te su glasine lažne - rekli su paru bliski izvori. Tvrde kako je Cardi sada na prvom mjestu kći <strong>Kulture </strong>(2) koju je par dobio u braku. U zahtjevu za razvod tražila je skrbništvo nad njom. Reperica želi da nakon razvoda ostanu u prijateljskim odnosima te ne traži da Offset uzdržava njihovu kćer. </p><p>U sudskim dokumentima navodi se kako nema izgleda za pomirenje te da je veza između Cardi i Offseta nepovratno prekinuta. Reperica se nada kako će razvod proći dogovorom obiju strana.</p><p>Prema objavama na društvenim mrežama, izgledalo je kao da njihov brak i dalje funkcionira, no Offsetova nevjera ipak im je presudila.</p><p>- Offset je Cardi prilično varao, ali ona je zbog djeteta to zanemarivala. Nije željela biti osramoćena, ali sada joj je dosta - rekao je izvor za strane medije. </p><p>Par se tajno vjenčao 2017., a Cardi je Offseta prethodno optužila kako ju je prevario odmah nakon što je rodila. Javno joj se ispričavao, no njegove nevjere stajale su ih braka.</p><p> </p><p> </p><p> </p>