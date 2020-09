Cardi B podnijela je zahtjev za razvod: Presudile su prevare

Reperica je još početkom ove godine bila sigurna u svoju odluku da će ostati u braku sa suprugom unatoč njegovim prevarama. Zbog njihova djeteta sve je zanemarivala, no sada je svemu stala na kraj

<p>Reperica <strong>Cardi B</strong> (27) podnijela je zahtjev za razvod od supruga <strong>Offseta</strong> (28) nakon tri godine braka, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8736613/Cardi-B-files-divorce-rapper-Offset-looks-set-nasty.html" target="_blank">Daily Mail</a>. U utorak je par podnio papire.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Cardi i Offset u braku su dobili kćer <strong>Kulture</strong> (2), a reperica u zahtjevu za razvod traži primarno i pravno skrbništvo nad njom. U sudskim dokumentima navodi se kako nema izgleda za pomirenje te da je veza između Cardi i Offseta nepovratno prekinuta. Reperica se nada kako će razvod proći dogovorom obiju strana.</p><p>Prema objavama na društvenim mrežama, izgledalo je kao da njihov brak i dalje funkcionira, no Offsetova nevjera ipak im je presudila.</p><p>- Offset je Cardi prilično varao, ali ona je zbog djeteta to zanemarivala. Nije željela biti osramoćena, ali sada joj je dosta - rekao je izvor za strane medije. </p><p>Reperica je supruga prije dvije godine optužila za nevjeru samo pet mjeseci nakon rođenja njihove kćeri. Nakon što je izjavila kako više nisu zajedno, on ju je javno molio da mu pruži još jednu priliku.</p><p>- Trenutačno prolazimo kroz puno stvari, Cardi, želim ti se ispričati. Osramotio sam te i izludio. Sudjelovao sam u aktivnostima u kojima nisam smio sudjelovati, ispričavam se. Znaš što govorim? Slomio sam ti srce, prekršio naše obećanje, bio sam sebičan suprug - napisao je svojedobno Offset u podužoj objavi na Instagramu. Dodao je kako pokušava biti dobra osoba te kako svoju suprugu voli.</p><p>Reper je prije tri godine navodno bio umiješan i u porno snimku s drugom ženom, no s Cardi se pomirio dvije godine nakon. Tada je rekla kako ona nikome ne treba polagati račune o svom privatnom životu. U prosincu prošle godine ponovno su počela šuškanja kako Offset vara repericu. </p><p>Cardi ga je branila, a još je početkom ove godine bila sigurna u odluku kako će ostati sa suprugom unatoč prevarama. Naposljetku je njihovoj ljubavi došao kraj. Neko su vrijeme živjeli odvojeno i njezini su se osjećaji 'ugasili'. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>