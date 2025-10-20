Obavijesti

Show

Komentari 1
GLASINE 'ZAPALILE' INTERNET

Šuška se, šuška! Eminem nakon 19 godina ima novu djevojku?

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Šuška se, šuška! Eminem nakon 19 godina ima novu djevojku?
3
Foto: Instagram/Eminem

Nakon gotovo dva desetljeća samoće, čini se da je slavni reper pronašao novu bliskost sa stilisticom koju dobro poznaje...

Iako se posljednjih desetljeća držao podalje od javnih romansi, američki reper Eminem ponovno je u središtu pažnje zbog glasina da je u vezi. Kako prenose američki mediji, reper je u posljednje vrijeme posebno blizak s Katarinom Malotom, stilisticom i frizerkom, s kojom surađuje već neko vrijeme, a koja je također iz američke savezne države Michigan. 

KRATKO I JASNO Mariah Carey o navodnoj svađi s Eminemom: Možda ima istine
Mariah Carey o navodnoj svađi s Eminemom: Možda ima istine

Inače, Katarina već petnaestak godina radi kao vizažistica te hair stilistica za brojne poznate osobe. Na svojoj web stranci hvali se suradnjama s imenima poput Snoop Dogga, Robina Thickea i 50 Centa, ali lokalnim genijem iz rodnog grada, aludirajući upravo na Eminema, što je dodatno potaknulo nagađanja o njihovoj povezanosti. 

Kinross: Eminem nastupio na T in the Park festivalu
Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

Glasine o njihovoj vezi pojavile su se nakon što su obožavatelji primijetili da se Malota sve češće spominje u njegovom profesionalnom okruženju. Iako ni ona ni reper zasad nisu ništa potvrdili, mnogi su uvjereni da ih veže više od poslovnog odnosa.

Eminem je posljednji put bio javno u vezi s Kimberly Scott, svojom srednjoškolskom ljubavi i bivšom suprugom, s kojom ima turbulentnu povijest. Nakon njihovog razlaza reper se povukao iz ljubavnih naslova i posvetio obitelji - prvenstveno djeci Alaini (32), Hailie (29) i Stevie (23).

USKORO ĆE POSTATI DJED FOTO Eminem je bivšu dvaput ženio, a danas ima 52 godine: 'Elton John mi je spasio život'
FOTO Eminem je bivšu dvaput ženio, a danas ima 52 godine: 'Elton John mi je spasio život'

Ako su nagađanja istinita, ovo bi bila prva nova ljubavna priča slavnog repera nakon gotovo 20 godina šutnje o privatnom životu.

Kansas City: 17.10.1972. ro?en reper Eminem
Foto: Myung Jung Kim/PRESS ASSOCIATION

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'
GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH

FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
FOTO Maja Šuput objavila fotke s Ilićevog koncerta. Uz nju je bio i Šime: 'Bilo je fantastično!'
BILA GOŠĆA U ARENI

FOTO Maja Šuput objavila fotke s Ilićevog koncerta. Uz nju je bio i Šime: 'Bilo je fantastično!'

Energična pjevačica u subotu je pjevala na dva koncerta u jednoj večeri. Najprije se kao gošća pridružila Miroslavu Iliću u Areni u Zagrebu, a uz nju je bio i Šime Elez. Zatim je zapalila atmosferu i na Oktobeer Festu
Slavni Hrvati koji su pobjegli na selo: Slavko Sobin sadi povrće, a Dušan Bućan se bavi konjima
NOVI ŽIVOT

Slavni Hrvati koji su pobjegli na selo: Slavko Sobin sadi povrće, a Dušan Bućan se bavi konjima

Život podalje od gradske vreve odabrale su i pjevačice Sanja Doležal te Ivana Banfić. I dok je Sanja preselila u Donji Zvečaj na Mrežnici, Ivana je izabrala rijeku Kupu i život u okolici Siska

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025