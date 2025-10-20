Šuška se, šuška! Eminem nakon 19 godina ima novu djevojku?

Iako se posljednjih desetljeća držao podalje od javnih romansi, američki reper Eminem ponovno je u središtu pažnje zbog glasina da je u vezi. Kako prenose američki mediji, reper je u posljednje vrijeme posebno blizak s Katarinom Malotom, stilisticom i frizerkom, s kojom surađuje već neko vrijeme, a koja je također iz američke savezne države Michigan.

Inače, Katarina već petnaestak godina radi kao vizažistica te hair stilistica za brojne poznate osobe. Na svojoj web stranci hvali se suradnjama s imenima poput Snoop Dogga, Robina Thickea i 50 Centa, ali lokalnim genijem iz rodnog grada, aludirajući upravo na Eminema, što je dodatno potaknulo nagađanja o njihovoj povezanosti.

Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

Glasine o njihovoj vezi pojavile su se nakon što su obožavatelji primijetili da se Malota sve češće spominje u njegovom profesionalnom okruženju. Iako ni ona ni reper zasad nisu ništa potvrdili, mnogi su uvjereni da ih veže više od poslovnog odnosa.

Eminem je posljednji put bio javno u vezi s Kimberly Scott, svojom srednjoškolskom ljubavi i bivšom suprugom, s kojom ima turbulentnu povijest. Nakon njihovog razlaza reper se povukao iz ljubavnih naslova i posvetio obitelji - prvenstveno djeci Alaini (32), Hailie (29) i Stevie (23).

Ako su nagađanja istinita, ovo bi bila prva nova ljubavna priča slavnog repera nakon gotovo 20 godina šutnje o privatnom životu.

Foto: Myung Jung Kim/PRESS ASSOCIATION