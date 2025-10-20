Nakon gotovo dva desetljeća samoće, čini se da je slavni reper pronašao novu bliskost sa stilisticom koju dobro poznaje...
Šuška se, šuška! Eminem nakon 19 godina ima novu djevojku?
Iako se posljednjih desetljeća držao podalje od javnih romansi, američki reper Eminem ponovno je u središtu pažnje zbog glasina da je u vezi. Kako prenose američki mediji, reper je u posljednje vrijeme posebno blizak s Katarinom Malotom, stilisticom i frizerkom, s kojom surađuje već neko vrijeme, a koja je također iz američke savezne države Michigan.
Inače, Katarina već petnaestak godina radi kao vizažistica te hair stilistica za brojne poznate osobe. Na svojoj web stranci hvali se suradnjama s imenima poput Snoop Dogga, Robina Thickea i 50 Centa, ali lokalnim genijem iz rodnog grada, aludirajući upravo na Eminema, što je dodatno potaknulo nagađanja o njihovoj povezanosti.
Glasine o njihovoj vezi pojavile su se nakon što su obožavatelji primijetili da se Malota sve češće spominje u njegovom profesionalnom okruženju. Iako ni ona ni reper zasad nisu ništa potvrdili, mnogi su uvjereni da ih veže više od poslovnog odnosa.
Eminem je posljednji put bio javno u vezi s Kimberly Scott, svojom srednjoškolskom ljubavi i bivšom suprugom, s kojom ima turbulentnu povijest. Nakon njihovog razlaza reper se povukao iz ljubavnih naslova i posvetio obitelji - prvenstveno djeci Alaini (32), Hailie (29) i Stevie (23).
Ako su nagađanja istinita, ovo bi bila prva nova ljubavna priča slavnog repera nakon gotovo 20 godina šutnje o privatnom životu.
