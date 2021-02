Srpska pjevačica Dara Bubamara (44) je 'podigla prašinu' nakon što je ušla u vezu s 24 godine mlađim i imućnim dečkom Tonijem. Razlika u godinama nije im bitna.

Daru je mlađahni dečko vodio na luksuzna putovanja te se uz njega osjećala poput kraljice. No počelo se 'šuškati' kako je ljubavnoj idili došao kraj.

Srpski mediji pišu kako su prekinuli te da je njihova romansa okončala. Na društvenim mrežama izbrisali su sve zajedničke fotografije.

Dara i Toni objavljivali su fotografije s putovanja i javno pokazivali kako uživaju u vezi, no sada niti jedan od njih te fotografije na svojem profilu društvene mreže nema. Međutim, pjevačica i dalje na Instagramu prati svojeg bivšeg dečka, kao i on nju.

Toni je upoznao i njezina sina Konstantina (12) kojeg je pjevačica dobila s bivšim suprugom Milanom Kesićem. Govorila je kako se ona i Toni odlično slažu te da s njim jako lijepo živi.

- Poslije duže vremena me netko gleda kao kraljicu. Gleda me kao pravu ženu. Lijep mi je osjećaj s njim. Teško da netko bude dominantan prema meni, ali i to se dogodilo - rekla je pjevačica nedavno za srpske medije.

No Dara je ubrzo reagirala i na društvenoj mreži objavila fotografiju na Instagram 'Storyju' s Tonijem. Uživaju na egzotičnom mjestu, no pjevačica detalje nije otrkivala.