Srpska pjevačica Dara Bubamara (44) je prvi put progovorila o 24 godine mlađem dečku. Iako su svi mislili da se zove Toni, njegovo pravo ime je Marko, piše Telegraf.

- Stvarno mi je učinio životom ljepšim, omogućio mi je putovanja. Iskreno pričam, dogodio mi se takav dečko i takva ljubav, da zbog svega nisam osjetila korona virus - ispričala je cajka za emisiju Ekskluzivno.

- Poslije duže vremena me netko gleda kao kraljicu. Gleda me kao ženu pravu. Lijep mi je osjećaj s Markom. Teško da netko bude dominantan prema meni, ali i to se dogodilo - dodala je.

Marko je upoznao i njezina sina Konstantina (12) kojeg je pjevačica dobila s bivšim suprugom Milanom Kesićem.

- Jako lijepo živim, a njih dvojica se jako lijepo slažu - zaključila je Bubamara.

Par redovito uživa u luksuznim putovanjima. Toni je Daru ranije odveo na Maldive, a srpski mediji pišu kako je taj odmor platio više od 6.000 eura (oko 45.000 kuna) za svega nekoliko dana. Nakon toga je uslijedilo putovanje na Zanzibar i Istanbul.