Šuškalo se u kuloarima: Nakon Porina su laureati ostali gladni

Prošlo je 30 godina od prve dodjele strukovne diskografske nagrade Porin i mnogi smatraju da je tad ova nagrada imala veći značaj nego što ga ima danas. Svečana priredba bila je u Boćarskom domu u petak navečer, a kongresna dvorana temeljito je preuređena zbog manifestacije. Mnoga poznata lica počela su pristizati već nakon 19 sati. Pripreme i tonske probe potrajale su cijeli dan, pa mnogi glazbenici nisu imali vremena ni otići na ručak. A onda, nakon dodjele koju je prenosio HRT na Prvom programu, svi uzvanici preselili su se u obližnji bajkerski klub, gdje se nastavilo neformalno druženje i slavlje. No ni tamo nije bilo hrane.

- Nije bilo konkretne hrane, to im jako zamjeramo, cijeli dan smo tamo i nismo ništa jeli, a organizatori su nam rekli da za to nije bilo dovoljno novca - šuškalo se u kuloarima.

Mnogi su se snašli tako da su otišli do obližnjega kioska i tamo kupili čips i štapiće da bar malo zavaraju glad, kako smo vidjeli. Ali to im nije pokvarilo raspoloženje, pa su mnogi ostali do zore.

- Nije to bilo klasično slavlje u dvorani. Napravili smo after party u bajkerskom klubu, tamo se išlo tek poslije pola 1, bilo je 400-500 ljudi. Napravili smo to da se ljudi malo druže, najvažniji su piće, ples i glazba - objasnila je glavna tajnica Porina Ivana Martinac zašto nije bilo cateringa.

Darko Rundek u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a osvojio je nagradu za najbolji pop album, a uoči dodjele na pitanje vjeruje li da bi mogao kući ponijeti Porina nasmijao se i rekao:

- Lijepa je večer, ne pada kiša. Ne očekujem Porin, ne očekujem ništa - rekao nam je Rundek. Nagrade su ove godine dodjeljivali u 37 kategorija, od čega su njih deset gledatelji mogli pratiti u izravnom prijenosu na HTV-u. Među značajnijima svakako su se našle nagrade pjevaču Massimu za životno djelo te nagrada za najbolji album godine, koji je pripao Parnom valjku. Massimo je posthumno dobio nagradu za životno djelo, a uz to je osvojio Porina u kategoriji najbolje muške vokalne izvedbe, za pjesmu 'Zamisli'.

- Massimo je često govorio kako imamo premalu zemlju, a previše glazbenih nagrada. On je radio za ovu koju ja sad imam u rukama. Za to vam hvala - rekla je njegova supruga Eni. Nagrade za životno djelo pripale su i Marijanu Banu te Dušanu Šarcu, a nagradu za pjesmu godine osvojili su Eni Jurišić i Matija Cvek, za pjesmu 'Trebaš li me'.

