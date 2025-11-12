Obavijesti

KRAJEM STUDENOG

Suvremeni ples uskoro stiže u Samobor: Održat će se veliko natjecanje nadarenih plesača

Piše 24sata,
3
Foto: PROMO

Hrvatska glazbena mladež organizira 17. hrvatsko natjecanje plesača suvremenog plesa “Mia Čorak Slavenska”, jedno od najznačajnijih nacionalnih događanja posvećenih razvoju suvremenog plesa

Grad Samobor će krajem studenoga postati središte mladih plesnih talenata, umjetničke znatiželje i stvaralačke energije. Hrvatska glazbena mladež, u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem Samobor, organizira 17. hrvatsko natjecanje plesača suvremenog plesa “Mia Čorak Slavenska”, jedno od najznačajnijih nacionalnih događanja posvećenih razvoju suvremenog plesa. 

Natjecanje nosi ime Mie Čorak Slavenske, istaknute hrvatske i svjetske balerine, umjetnice koja je svojim izvanrednim talentom, karizmom i interpretacijama obilježila povijest plesne umjetnosti 20. stoljeća. Kroz ovo natjecanje odaje se počast njezinu doprinosu i ostavštini, ali istovremeno se gradi prostor za nove generacije koje donose svježinu, hrabrost, istraživanje i autentičan izraz. 

Foto: PROMO

Ovaj susret nije tek natjecanje, već i platforma za rast, druženje, edukaciju, inspiraciju i razmjenu. Mladi plesači dolaze iz raznih plesnih škola, studija i centara, donoseći vlastite poetike, interese i tradicije, koje se susreću u dijalogu s publikom, žirijem i mentorima. 

Sudionici se natječu u četiri dobne kategorije, od najmlađih koji tek ulaze u svijet interpretacije i ritma, do najstarijih koji već oblikuju svoj osobni umjetnički identitet. Očekuju se izvedbe zadane koreografije, kao i samostalno odabranih ili autorskih radova, što omogućuje uvid u tehničku pripremljenost, izražajnost, kreativnost i scensku prisutnost natjecatelja. 

Najuspješnijima se dodjeljuju diplome, priznanja, novčane nagrade, plaćeno sudjelovanje na ljetnim radionicama suvremenog plesa te nagrade partnera i sponzora. No, jednako važan i dragocjen rezultat natjecanja je samo iskustvo – susret s pozornicom, podrškom publike, kolegijalnošću i umjetničkim razvojem. 

Svečanost proglašenja pobjednika i Gala koncert održat će se 23. studenoga 2025. u 18:30 sati u Pučkom otvorenom učilištu Samobor. Ulaz je slobodan, a publika je pozvana da svojom prisutnošću podrži mlade umjetnike i uživa u večeri vrhunskih koreografija, snažnih emocija i suvremenog plesnog izraza koji nadahnjuje i pokreće. 

