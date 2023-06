Suzanne Vega za 24sata: '1990. se u Zagrebu nisam osjećala baš ugodno, bilo je intenzivno...'

Moram poraditi na jezičnim sposobnostima. To je moj izazov od prošle godine. Učim jezike svih mjesta koje posjećujem, najviše zbog toga da nasmijem ljude jer mislim da je bitno smijati se, pogotovo kad su pjesme tužne, govori nam američka zvijezda Suzanne Vega (63), koja se nakon 12 godina vraća u Zagreb. U KD-u 'Vatroslav Lisinski' priprema spektakl s koncertom pod nazivom 'An intimate evening of songs and stories'. Autorica hitova 'Luka' i 'Tom's Diner' već je dva puta nastupala pred zagrebačkom publikom, davne 1990. i drugi put 2011. godine. Pitali smo je kakav je osjećaj vratiti se u Lijepu Našu, a otkrila nam je planira li ostati nakon koncerta.