Suze u očima nove natjecateljice plavog tima: 'Nedostaje mi, on me podržava u baš svemu...'

Prvi dani na udaljenoj lokaciji u teškim uvjetima, izgubljena igra na teškom poligonu i prisjećanje na partnera bez kojeg mora provoditi dane u Survivoru – sve se to nagomilalo za Nancy koja će se osamiti i zaplakati.

- Imam ljubav života. Živim svoju ljubav sad. On je osoba koja me podržava u svemu. Teže je njemu nego meni, to je još gore - reći će Nancy kroz suze dok će pričati o svom partneru s kojim je u vezi većtri godine. Prisjetit će se i svoje obitelji s kojom, kaže, nije pretjerano bliska, a voljela bi da jest. Otkrit će da nije toliko povezana sa svojim roditeljima.

Foto: Nova Tv

- Sve me to nekako obilježilo - reći će te otkriti da joj nije neugodno pokazati emocije i da smatra da osoba koja ih pokazuje u sebi ima snagu.

Zbog gubitka na zahtjevnom poligonu za plemenski imunitet, natjecatelji iz plavog plemena morat će u borbu za osobni imunitet, a potom i na plemensko vijeće. Ondje ćemo čuti zanimljive komentare crvenog plemena na članove plavog, a Matea će

doživjeti i golemo iznenađenje kad čuje što Ognjen uistinu misli o njoj.

Foto: Nova Tv

Tko će osim novih članova još biti pošteđen na plemenskom vijeću zbog ogrlice osobnog imuniteta, a tko će ići u napetu i neizvjesnu borbu u duelu s Varjom, doznat ćemo već večeras.