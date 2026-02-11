Film Svadba najgledaniji je film u povijesti hrvatskih kina. Redatelj Igor Šeregi zbog njega je svaki dan u drugom europskom gradu te još nije stigao, kaže, ni sjesti i shvatiti razmjere uspjeha
Svadba je film koji je 'potopio' Titanic! Redatelj za 24sata: 'Ne spavam zbog filma, u šoku sam'
Nisam očekivao ovakav uspjeh i mislim da nije nitko. Pogotovo u ovako kratkom roku, rekao je Igor Šeregi, redatelj megapopularnog filma Svadba. Film je u Hrvatskoj je dosad pogledalo 522.106 gledatelja, čime je postao najgledaniji film u povijesti hrvatskih kina, prešavši rekord kultnog Titanica s 495.000 gledatelja. Film je dosad, u zemljama regije (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija) sveukupno pogledalo milijun gledatelja! Šeregi kaže da mu puno znači upravo taj regionalni rezultat i to što je film zaživio apsolutno u cijeloj regiji.
