A post shared by majasuput (@majasuput) on Jul 9, 2020 at 12:58am PDT

- Je li tko od vas ovoliko poludi za kuhanjem kao moj Nenad. \u010cak je i posebne paradajze kupio - rekla je pjeva\u010dica u jednom od svojih Instagram javljanja.

Kako je Majin BFF Marko Grubni\u0107 (38) u Zagrebu, Maja i Nenad se na sun\u010danoj Kor\u010duli dru\u017ee s biv\u0161im natjecateljem \u201cBig Brothera\u201d, sveprisutnim Horvatom \u010cagljem. On je na svojem Instagram profilu podijelio fotku gdje na pla\u017ei pozira s energi\u010dnom \u0160uputicom.

A iako je penthouse u kojemu se odmara zaista luksuzan, dosadi i to preko ljeta. Zvuk valova natjerao je bra\u010dni par da skokne do pla\u017ee, a Maja se za\u017eeljela malo brzine pa je zajahala jet-ski i spremno pozirala na njemu. Je li stvarno zajahala valove ili je rije\u010d o poziranju, ne znamo, ali znamo da su Maja i Nenad kasnije dobro napunili \u017eeluce.

A post shared by majasuput (@majasuput) on Jul 8, 2020 at 5:21am PDT

U\u017eivalo se u jastogu, \u0161koljkama i ostalim morskim plodovima, a da grlo ne ostane suho pobrinulo se kvalitetno vino. A u\u017eivati u ribi, vinu i oto\u010dkom \u017eivotu Maja bi mogla i dulje. Na njezinoj slu\u017ebenoj Facebook stranici nema najava nikakvih nadolaze\u0107ih nastupa, a kako bi uskoro mogle biti zabranjene svadbe, onda bi Maja mogla dobiti i cijelo ljeto za sebe i gu\u0161te. Pro\u0161lih se godina putovalo u Gr\u010dku, a ove \u0107e se ipak, \u010dini se, ostati u Lijepoj Na\u0161oj.\u00a0

Svadbarska pjevačica je uzela pauzu: Odmara s Nenadom na Korčuli u luksuznom penthouseu

Iako je penthouse u kojemu se odmara zaista luksuzan, dosadi i to preko ljeta. Zvuk valova natjerao je bračni par da skokne do plaže, a Maja se zaželjela malo brzine pa je zajahala jet-ski i spremno pozirala na njemu.

<p>Svadbe su, kažu nam tako ljudi iz Stožera, nova žarišta zaraze korona virusom. A među prvima koji su otkazivali gaže zbog straha od tog virusa bila je pjevačica <strong>Maja Šuput</strong> (40). Pa je zato logično da se maknula daleko od svadbi, negdje na otok, negdje daleko. Izbor je pao na Korčulu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O MAJI: </strong></p><p>Nije Maja, kao većina Hrvata, pronašla smještaj kod nekog prijatelja, rođaka, kuma ili pak pretraživala gdje su niske cijene, nego je odabrala luksuzni apartman čija je cijena tjednog najma oko 42.000 kuna.</p><p>Džepove je dobro napunila svadbama, koncertima, ulogama u žirijima i svojim brendom pa je ovoga ljeta odlučila ne štedjeti. Ona i Nenad borave u apartmanu od 230 kvadrata, koji inače može primiti do šest ljudi, a s kojeg puca predivan pogled na obližnje otoke i otočiće. Nenadu se toliko svidio apartman da je prvog dana supruzi pripremao i marendu.</p><p>- Je li tko od vas ovoliko poludi za kuhanjem kao moj Nenad. Čak je i posebne paradajze kupio - rekla je pjevačica u jednom od svojih Instagram javljanja.</p><p>Kako je Majin BFF <strong>Marko Grubnić</strong> (38) u Zagrebu, Maja i Nenad se na sunčanoj Korčuli druže s bivšim natjecateljem “Big Brothera”, sveprisutnim <strong>Horvatom Čagljem</strong>. On je na svojem Instagram profilu podijelio fotku gdje na plaži pozira s energičnom Šuputicom.</p><p>A iako je penthouse u kojemu se odmara zaista luksuzan, dosadi i to preko ljeta. Zvuk valova natjerao je bračni par da skokne do plaže, a Maja se zaželjela malo brzine pa je zajahala jet-ski i spremno pozirala na njemu. Je li stvarno zajahala valove ili je riječ o poziranju, ne znamo, ali znamo da su Maja i Nenad kasnije dobro napunili želuce.</p><p>Uživalo se u jastogu, školjkama i ostalim morskim plodovima, a da grlo ne ostane suho pobrinulo se kvalitetno vino. A uživati u ribi, vinu i otočkom životu Maja bi mogla i dulje. Na njezinoj službenoj Facebook stranici nema najava nikakvih nadolazećih nastupa, a kako bi uskoro mogle biti zabranjene svadbe, onda bi Maja mogla dobiti i cijelo ljeto za sebe i gušte. Prošlih se godina putovalo u Grčku, a ove će se ipak, čini se, ostati u Lijepoj Našoj. </p>