Ines Goda i Ivan Forjan zbog pandemije su morali odgoditi vjenčanje zakazano za rujan prošle godine. Novi datum je 27. kolovoza, o čemu je Ines u kratkoj objavi obavijestila svoje pratitelje na Instagramu.

- Ljubav je strpljiva. Zapamtite naš novi datum - napisala je uz objavu fotografije pozivnice.

- Bili smo strpljivi, imali smo i više nego dovoljno vremena za organizaciju tako da je mjesec dana prije zapravo sve spremno – objasnila je Ines.

Dodala da je jedina želja koju imaju konačno proživjeti svoj najvažniji dan u krugu obitelji i prijatelja.

– Reagirali smo na vrijeme, imali sreće i uz sjajne ljude ponovno uspjeli rezervirati sve što smo rezervirali i za prvi termin – rekla je te dodala da su svi imali puno razumijevanja, kao i to da je sve opet dogovoreno bez problema. Za Večernji list je otkrila da je vjenčanicu odabrala prije pandemije, a čim ju je probala, znala je da je to - to.