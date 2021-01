Županjka Ines Goda (28) RTL-ovo je mlado lice koja je nakon rada u informativnoj redakciji na njezino veliko zadovoljstvo dospjela u sport. U stopu prati rukometaše na terenu i izvan njega, a ove je godine dobila priliku izvještavati sa Svjetskog rukometnog prvenstva u Egiptu koje traje od 13. do 31. siječnja.

- Putovati za vrijeme pandemije zbilja nije najjednostavnija stvar na svijetu. Iz Zagreba smo letjeli u Istanbul, a baš prije polijetanja otkazan nam je idući let, onaj iz Istanbula u Aleksandriju. Noć smo neplanirano proveli u Turskoj, spavali smo tri sata pa nastavili put prema Egiptu. U hotel u Aleksandriji stigli smo nakon gotovo 20 sati putovanja - ispričala nam je Ines. No bez obzira na poteškoće spremno je krenula kako bi gledateljima pružila uvid u još jedan rukometni spektakl. No ovo je prvenstvo specifično jer nema publike, a mjere opreza su velike.

- Testiramo se na korona virus svaka 72 sata. Postoje pravila ponašanja u dvorani, u hotelu, zaštitne maske su obvezne kao i držanje razmaka, a mjerenje temperature na svakom je koraku. No nema mjesta za strah. Posao određujemo najbolje što možemo - objasnila je Ines.

Zbog specifične situacije najprije je imala javljanje s balkona hotelske sobe jer nije smjela izlaziti nigdje dok ne dobije nalaze testa.

- Egipat, odnosno ono što smo od njega uspjeli doživjeti kroz prozor ili preko balkona, je zaista jedan drugačiji svijet - dodala je Goda, kojoj će ovo izvještavanje svakako biti veliko iskustvo. Radi ono o čemu je oduvijek maštala pa ne preza ni pred čim.

- Još kao djevojčica igrala sam se s mikrofonom u ruci i glumila voditeljicu. Svima sam postavljala milijun pitanja i onda mi je pred kraj osnovne škole bilo jasno da želim postati sportska reporterka - objasnila nam je. I sama se ranije bavila sportom.

Trenirala je košarku, igrala je tenis, no njezina najveća ljubav oduvijek je bio rukomet.

- Nažalost, u Županji je postojao samo muški rukometni klub pa smo mi cure s puno entuzijazma trenirale samo za školska natjecanja. Igrala sam na poziciji desnog krila i jedne godine za dlaku nam je izmaknulo državno natjecanje. Bili su to baš sjajni dani - rekla je Ines, kojoj se sportom danas aktivno bave braća. Veliki poticaj bili su im roditelji koji su ih ohrabrivali da ne odustaju.

- Kod nas doma uvijek su se gledale utakmice, mečevi, utrke, zajedno smo pratili sva velika natjecanja. I tako je počelo, sanjala sam da postanem dio toga - rekla je reporterka.

Prvi sportski događaj koji je pratila bilo je Svjetsko rukometno prvenstvo u Njemačkoj i Danskoj.

- Imala sam veliku tremu, a istovremeno sam bila izuzetno sretna i zahvalna na prilici koju sam dobila. Nakon toga više nije bilo povratka, postala sam stalni član sportske redakcije - ispričala je Ines, kojoj je velika želja izvještavati s Olimpijskih igara.

Govori nam kako je to najveće sportsko natjecanje na kojem želi biti svaki sportaš.

- Cijeli svijet na jednom mjestu, tisuće navijača na tribinama, sportaši i sportašice koji pomiču granice. Igre imaju neku posebnu čar, naježim se kad samo pomislim da bih jednog dana tome mogla svjedočiti uživo. Tko zna, možda već i u Tokiju - entuzijastična je Goda. Podrška joj je i zaručnik Ivan Forjan, novinar Nove TV, s kojim se namjeravala vjenčati u 2020., no pandemija im je pomrsila planove.

- Pandemija nas je u 2020. pošteno iznenadila. Ivan i ja smo odlučili postupiti odgovorno i odgoditi vjenčanje. Imali smo sve isplanirano do zadnjeg detalja, ali onda smo dva mjeseca prije zakazanog datuma na prvo mjesto stavili naše obitelji, rodbinu i prijatelje i njihovo zdravlje. Vjenčanje je prebačeno za kraj kolovoza ove godine - ispričala nam je Ines. U poslu su jednom drugom velika podrška, a kako kaže, često i najozbiljniji kritičari.

- Oboje smo u televizijskom poslu pa si možemo pomoći savjetima, ali isto tako znamo podvući crtu i odvojiti privatno od poslovnog. On je kao i ja veliki zaljubljenik u sport. Gledanje utakmica kod nas doma je normalna i svakodnevna stvar - zaključila je Ines.