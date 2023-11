Svaka čast Rolling Stonesima i Bruceu Springsteenu, ali imamo i mi svoje pjevače za pozornicu

Vrišti s naslovnica, promo materijala, organiziraju se izleti, najbrži prsti potrebni su za ulaznice, nestašica je ploča... Sve se to događa, uglavnom, oko The Rolling Stonesa i Brucea Springsteena. 'Mastodonti' su izdali novi album nakon gotovo dva desetljeća i svi se slažu da je uradak to jako dobar. A iako u poodmakloj dobi, kad su mnogi gitare objesili o klin, oni će vjerojatno odraditi nešto američke turneje, a nije isključena ni ona europska.

Bruce, za kojeg neki besramnici govore da je američki Mišo Kovač, najavljuje novu turneju, i onu europsku, a ulaznice su uglavnom planule. I dok su Stonesi zagazili u deveto desetljeće života i još se ne daju, Bruce je gotovo pa 'balavac', bez problema ga Keith Richards može po šibice poslati. Na pozornici se to i vidi, Bruceovi su koncerti dulji, a čovjek pun energije svira i pjeva, kao da nema ni 60. I gordo, kao i u mnogim slučajevima, čini se taj 'vanjski' svijet. A ne vidi se da i sami, u svom dvorištu, po tom pitanju imamo malo 'jače igrače'.

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

Krenimo, recimo, od Stjepana Jimmyja Stanića. Glazbeni bard već je najavio Božićni koncert u Tvornici 23. prosinca, a u siječnju 2024. napunit će 95 godina. No u formi je i dalje, njegovi nastupi prožeti su i dalje glazbom, Barbarom te šalama i vicevima. Ako vam se ne čeka, 27. studenog u Lisinskom je koncert Drage Diklića i prijatelja. Popularni Fiko napunio je 85 godina...

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nedavno je u Zagrebu bio Chansonfest, u Klubu kazališta komedija, a tamo je pjesmu supruge Ljerke izveo Hrvoje Hegedušić. U crnom odijelu, dostojanstven i raspjevan, nitko ne bi rekao da mu je već 88. Duet s Borisom Štokom nedavno je snimila i jedna jedina Tereza Kesovija. Tu stvarno ne treba trošiti riječi, glazbenu divu glas i dalje služi. Još kako...