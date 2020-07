Svaki dan spava s četiri cure, a njegovoj supruzi to ne smeta...

<p>Duhanski tajkun <strong>Travers 'Candyman' Beynon</strong> otkriva kako svaku večer spava s četiri zgodne cure - a njegovoj ženi <strong>Teshi</strong> to nimalo ne smeta. Milijunaš iz australskog Gold Coasta živi u ekstravagantnom domu sa suprugom s kojom se vjenčao 2011., svojom djevojkom Nishom i sa svojih četvero djece. Benyon, poznat kao bahati australski plejboj, kaže kako je njegovo spavanje s haremom žena obično "gužvovito". </p><p>Prije nego je postao kraljem razuzdanih zabava, Candyman je bio nogometaš, model, muž Miss World, a potom i bivši muž, bogat biznismen i mogul tržišta nekretnina. Potom se ubacio u duhansku industriju.</p><p>- Kad imaš jednu curu, to je jedna stvar. kad ih je više, postoji puno seksa, i u mislilima, i u praksi - rekao je Ocean Road magazinu. </p><p>U krevetu ih je prosječno četiri, a posljedica je da sam često neispavan. Mislim da smislim novu seks pozu svaki tjedan - hvalisa se obijesni milijunaš.</p><p>Sa suprugom se upoznao tako da joj je komentirao stražnjicu na jednoj od svojih zabava. Ona pak tvrdi da joj ne smeta "dijeliti" muža s čitavim nizom zgodnih žena.</p><p>- One su mu cure, no ja sam se udala za njega, samo jedna može biti njegova žena - komentira Tesha. </p><p>Svojim seks-pustolovinama često se hvali na Instagramu, gdje objavljuje lascivne fotografije.Također, hvali se i svojim voznim parkom. </p><p>- Oduvijek sam živio tako, oduvijek je bilo drugih djevojaka. Ponekad u našoj kući žive samo nekoliko tjedana i idu dalje. Nisam ja kriv, pogledajte malo društvene mreže, doslovno se bacaju na mene - kaže Candymen. Vozi i privatni helikopter. </p><p>Njegova je kuća simbol luksuza, a prvo što je u njoj napravio bio je Versace Medusa mozaik na kuhinjskom podu. Kuhinja je skupocjenog branda Teppanyaki, dok je glamurozan bazen optočen 24-karatnim bijelim i žutim zlatom.</p><p>No, čini se kako njegov stil života ne odobravaju baš svi, pa su njegovi emocionalni djed i baka, Yvonne and Graham Appleby, osudili to što radi. Žale se što ne mogu viđati svoje unuke, a sve zbog toga što su mu rekli kako smatraju da nije primjereno za djecu da žive u tako iskvarenoj sredini. <br/> <br/> </p>